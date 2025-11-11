Supporttekniker till Göteborg!
2025-11-11
Vill du vara med i en viktig teknisk övergång och bidra till framtidens säkra kommunikationslösningar? Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete, teknik och struktur - och som vill ta dig an ett spännande uppdrag hos en ledande IT-leverantör!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en välkänd IT-leverantör som erbjuder säkra IoT-lösningar och kommunikationstjänster inom larm, transport, säkerhet och kritisk infrastruktur.
Just nu befinner de sig i ett viktigt teknikskifte där 2G- och 3G-näten fasas ut och ersätts av 4G och 5G. I samband med det söker de en tekniskt intresserad person för ett tidsbegränsat uppdrag som innebär att:
• byta ut SIM-kort i larmenheter.
• säkerställa korrekt dokumentation.
• samt utföra enklare mjukvaruuppdateringar.
Uppdraget pågår till slutet av januari, med mycket goda möjligheter till förlängning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd teknisk gymnasieutbildning
• Kan börja omgående och arbeta heltid fram till januari månads slut
• Har tidigare erfarenhet av tekniska uppdrag eller liknande praktiskt arbete
• Är noggrann och strukturerad i dokumentation och administration
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
