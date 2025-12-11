Supporttekniker
2025-12-11
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Supporttekniker för ett uppdrag hos en av våra kunder i Sandviken. Du blir en del av ett lokalt IT-supportteam och arbetar nära användare och verksamhet för att säkerställa stabil och professionell IT-support.
Om rollen
Som Supporttekniker kommer du att arbeta med både första- och andralinjesupport och hantera ärenden via telefon, e-post, fjärrstyrning och vid behov på plats hos användare. Rollen innebär felsökning av klienter, system och applikationer samt hantering av konton och behörigheter. Du bidrar aktivt till att hålla en hög servicenivå och en smidig IT-miljö hos kunden.
Den här rollen passar dig som trivs med problemlösning, uppskattar varierande arbetsdagar och har nära kontakt med användare. Du är trygg i din tekniska kompetens, har en positiv och serviceinriktad attityd och arbetar strukturerat med hög kvalitet.
För att trivas i rollen bör du ha:
Goda kunskaper i Windowsplattformen och M365
Erfarenhet av felsökning i Windowsmiljö, PC, kringutrustning och skrivare
Erfarenhet av mobila enheter
Erfarenhet av kontohantering i Active Directory och gärna MIM
Grundläggande kunskaper inom nätverk och hårdvara
God dokumentationsförmåga och stark kommunikation på svenska
Minst tre års erfarenhet av liknande supportroll
Servicekänsla, samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
I uppdraget ingår bland annat:
Användarsupport via telefon, e-post, remote och on-site
Felsökning av PC-klienter, nätverk, applikationer och mobila enheter
Kontoadministration och behörigheter (AD/MIM)
Dokumentation enligt kundens rutiner
Hantering av ärenden och incidenter
Bidra till förbättringar i supportprocesser
