Supporttekniker
Komatsu Forest AB / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2025-09-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komatsu Forest AB i Umeå
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Varför Komatsu Forest? Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt och lär av varandra. Vi erbjuder en inkluderande arbetsplats där du får utrymme att utvecklas både tekniskt och personligt. Dina arbetsdagar kommer att vara varierade, och du får möjlighet att arbeta med bred IT-support, tekniska lösningar och användarupplevelse i en global organisation. Vi ser till att du får en bra introduktion, och du kommer att ha kollegor som stöttar dig från dag ett. Här kan du fördjupa dig inom det du brinner för, samtidigt som du breddar dina kunskaper inom IT.
Ditt nya jobb Som vår nya supporttekniker på Komatsu Forest arbetar du inom 2nd line support och hanterar IT-infrastruktur och användarsupport. Du hjälper användare både på plats och på distans via vår ServiceDesk, där du blir en nyckelperson i att skapa en smidig IT-miljö för våra medarbetare. Vi uppmuntrar dig att utvecklas och erbjuder dig möjligheten att på sikt växa in i andra roller beroende på intresse och behov.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: * Att ge teknisk support och felsökning inom Microsoft Windows Server/Client, Active Directory, Azure och Entra ID * Att arbeta med klienthantering, enhetsadministration och IT-säkerhet * Att skapa pedagogisk dokumentation, såsom lathundar och rutinbeskrivningar, för att underlätta för användare och kollegor * Att hantera skrivare, backup-lösningar och datorer samt bidra till en effektiv och säker IT-miljö * Möjlighet att arbeta med automatisering och scriptning i PowerShell om du är intresserad
Du blir en viktig del av vårt team på ICT Infrastructure & Operations, där vi arbetar tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för våra användare.
Vem är du? Vi söker dig som har en utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet inom IT-support och IT-infrastruktur. Du har erfarenhet av att arbeta med Microsofts tjänster, Office 365 och Active Directory, och du är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska. Som person är du pedagogisk, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du tycker om att hjälpa andra, är nyfiken på ny teknik och trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Vi värdesätter personer som vill utvecklas, och vi uppmuntrar även dig som inte uppfyller alla tekniska krav att söka - vi tror på potential och lärande!
Vad erbjuder vi? * En inkluderande arbetsplats där vi värdesätter olika perspektiv * En roll med utvecklingsmöjligheter - vi stöttar dig i din karriär och ger dig möjlighet att växa tekniskt * Ett samarbetsinriktat team där vi hjälps åt och lär av varandra * En varierad och spännande roll där du får kombinera teknik och problemlösning
Vi är ett globalt företag som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats.
Välkommen med din ansökan! Observera att urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://www.komatsuforest.se Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9501577