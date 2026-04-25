Delprojektledare tidplanering Infrastruktur järnväg
2026-04-25
Vi söker en erfaren delprojektledare inom tidplanering till ett kvalificerat uppdrag inom Investering Väst, enhet 2 järnväg (IVväj2). Uppdraget är kopplat till programmet Kontaktledningsfabriken och omfattar arbete i flera parallella järnvägsprojekt.
Konsulten kommer att arbeta nära både program- och projektledning och bidra med strategisk och operativ kompetens inom planering, uppföljning och styrning av tidplaner i komplexa infrastrukturprojekt.
Arbetet sker både från kontor och ute i fält under produktionsskeden, vilket innebär resor till aktuella projektplatser. Arbetstider kan ibland inkludera kvällar, nätter och helger beroende på produktionsfas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som delprojektledare inom tidplanering kommer du bland annat att:
Samordna kontaktledningsfabrikens planeringsarbete
Leda och utveckla arbetet med tidplanering i projekt och program
Ta fram och implementera rutiner, mallar och arbetssätt för tidplanering
Delta i framtagning och kvalitetssäkring av projekttidplaner
Utbilda och stötta organisationen inom tidplanering, verktyg och arbetssätt
Utveckla kravställning på planering i upphandlingsunderlag
Granska och följa upp entreprenörers och projektörers tidplaner och dokumentation
Säkerställa att kompetens- och behörighetskrav för entreprenörspersonal uppfylls
Delta i bygg-, ekonomi- och uppföljningsmöten
Utföra prognoser, uppföljning och rapportering av tid, kostnad och status
Medverka i upphandlingar och kontraktsuppföljning
Hantera avvikelser samt följa upp kontraktskrav
Samordna med teknikområden, angränsande entreprenader och externa aktörer
Upprätthålla löpande kontakt med entreprenörer, projektörer och myndigheter
Säkerställa att projekt genomförs enligt kontrakt, krav och gällande regelverk
Bidra till kunskapsöverföring till Trafikverkets interna organisation
Om uppdragets karaktär
Uppdraget innebär ett stort ansvar i komplexa infrastrukturmiljöer där flera teknikdiscipliner samverkar. Du fungerar som en nyckelperson i att säkerställa struktur, framdrift och kvalitet i tidplaneringen genom hela projektets livscykel - från projektering till produktion.Publiceringsdatum2026-04-25Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget krävs att du är:
Tydlig, strukturerad och målinriktad
Självständig och initiativtagande
Engagerad och lösningsorienterad
Relationsskapande med god kommunikativ förmåga
Trygg i att arbeta med många intressenter samtidigt
Rollen innebär att du representerar Trafikverket i flera sammanhang, vilket ställer krav på hög integritet och förmåga att agera professionellt i komplexa miljöer.Kravprofil för detta jobbUtbildningsbakgrund
Universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom samhällsbyggnad, teknik eller annat relevant område
Alternativt likvärdig utbildning kombinerad med relevant erfarenhetErfarenheter
Minst 8 års erfarenhet av tidsplanering eller produktionsplanering inom infrastruktur, industri eller energi
Minst 4 års erfarenhet från komplexa projekt där tidplanering varit huvudsakligt ansvarsområde
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande (om tillämpligt)
Erfarenhet från järnvägsprojekt eller kontaktledningsarbeten
Erfarenhet av entreprenadstyrning och upphandlingsprocesser
Erfarenhet av arbete i produktionsnära miljöSå ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876014