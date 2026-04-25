Seriösa snickare sökes till företag tillhörande koncern
2026-04-25
Erfarna snickare sökes - Göteborg
MV Puls Entreprenad växer och vi söker nu självgående och yrkesskickliga snickare till våra projekt i Göteborg med omnejd.
## Om rollen
Du kommer arbeta med:
• Nyproduktion, ombyggnation och renovering
• Självständiga uppdrag och arbete i team
• Projekt där kvalitet, tempo och yrkesstolthet står i fokus
## Vi söker dig som:
• Har minst 5-6 års erfarenhet som snickare
• Är självgående och trygg i din yrkesroll
• Kan läsa ritningar och driva arbete framåt
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har B-körkort
• Talar svenska eller engelska
## Vi erbjuder:
• Bra lön + goda förmåner
• Stabil anställning i ett växande bolag
• Varierande projekt och utvecklingsmöjligheter
• Schyssta villkor och trygg arbetsmiljö
## Varför MV Puls Entreprenad?
Hos oss får du:
• Arbeta i ett seriöst team med höga ambitioner
• Vara en viktig del i bolagets utveckling
• Möjlighet att växa långsiktigt
Skicka din ansökan eller tipsa någon du känner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: Info@mvpuls.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mv Puls Entreprenad AB
(org.nr 559016-4918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876022