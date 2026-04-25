DevOps/DevSecOps Engineer till tekniska bolag!
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med modern utveckling där säkerhet, automation och samhällsnytta möts? Vi söker nu en DevSecOps Engineer till vår kund - ett högteknologiskt bolag som utvecklar lösningar för att stärka Sveriges försvarsförmåga.
Här får du arbeta i en miljö där tekniken är i framkant och där ditt arbete bidrar till något större.
OM TJÄNSTEN
Vår kund befinner sig i en omfattande förändringsresa där fokus ligger på att digitalisera och effektivisera det markbaserade försvaret. För att möta en ökande efterfrågan satsar de nu på att vidareutveckla sina arbetssätt, processer och tekniska plattformar.
Du blir en del av ett team som ansvarar för bygg- och utvecklingsmiljöer, där du är med och utvecklar säkra och effektiva leveranskedjor. Rollen är central i att modernisera utvecklingsprocessen och skapa bättre förutsättningar för hela organisationen.
Du kommer att arbeta nära utvecklare, testare och andra tekniska roller i en miljö där samarbete och kontinuerlig förbättring står i fokus.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Du kommer bland annat att:
Automatisera och förbättra flöden i mjukvaruutvecklingen
Bygga och underhålla CI/CD pipelines
Arbeta med verktyg och processer för att öka kvalitet, spårbarhet och leveranshastighet
Samarbeta med utvecklare, integratörer och testare
Bidra till att skapa skalbara, driftsäkra och effektiva lösningar
Vara med och utveckla och förbättra utvecklings- och byggmiljöer
VI SÖKER DIG SOMHar cirka 2-7 års erfarenhet inom DevOps/DevSecOps eller liknande område
Har arbetat med bygg- och utvecklingsmiljöer i någon form
Har en teknisk utbildning inom IT, mjukvara eller motsvarande
Har ett intresse för automation, effektivisering och moderna utvecklingsflöden
Är analytisk och gillar att lösa problem och förbättra arbetssätt
Trivs i team och har god kommunikationsförmåga
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Du behöver inte kunna allt - det viktigaste är att du har en bra grund och vill utvecklas vidare inom DevSecOps.
MERITERANDEErfarenhet av CI/CD-verktyg som Jenkins eller GitHub Actions
Kunskap inom Git, Artifactory eller annan artefakthantering
Erfarenhet av Infrastructure as Code (t.ex. Terraform, Ansible)
Erfarenhet av container- eller cloudteknik (Docker, Kubernetes, AWS, Azure)
Erfarenhet av skriptning och automation
Kunskap inom säkerhetsverktyg (t.ex. Vault, SonarQube)
Erfarenhet av agila arbetssätt
SOM PERSON
Vi tror att du är nyfiken, driven och gillar att förbättra saker. Du trivs i en föränderlig miljö och motiveras av att vara med och påverka hur arbetet bedrivs.
Du är en lagspelare som gärna samarbetar med andra, men som också tar egna initiativ och driver arbetet framåt.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning.
ÖVRIG INFOOmfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla/Solna
Rekryteringsansvarig: Mattias Isik
OM FRIDAY
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Vi gör det genom att lära känna människor på riktigt.
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik - ett jobb där du faktiskt ser fram emot måndagar.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
Rekryteringskonsult
Mattias Isik mattias@friday.se 070 970 71 83
9876016