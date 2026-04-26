Ekonom till Umeå Kommunföretag
2026-04-26
Vill du arbeta brett med ekonomi och samtidigt bidra till samhällsnytta i ett växande Umeå?
Umeå kommunföretag AB (UKF) söker nu en ekonom som vill arbeta verksamhetsnära i en koncern med ett viktigt uppdrag.
Om Umeå Kommunföretag
UKF är moderbolag i Umeå kommunkoncern och ansvarar för styrning, samordning och stöd till kommunens bolag. Umeå Kommunföretag vilar på fyra viktiga ben: kollektivtrafiken, ungt entreprenörskap, administrationen av koncernen samt ägandet av dotterbolagen. Tillsammans med våra hel- och delägda dotterbolag levererar vi samhällsviktiga tjänster inom bland annat bostäder, energi, vatten, avfall, infrastruktur och kultur.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom ekonomiområdet och nära verksamheten, i en stabil organisation med fokus på kvalitet, långsiktighet och samarbete. Här blir du en del av ett kompetent team som varje dag bidrar till ett hållbart Umeå.
Om rollen
Som ekonom hos Umeå kommunföretag arbetar du verksamhetsnära och brett med ekonomisk administration och stöd till flera bolag inom koncernen. Du blir en del av en central ekonomifunktion som fungerar som ekonomiavdelning för olika verksamheter med varierande behov, storlek och komplexitet.
Rollen passar dig som trivs i en bred roll där du arbetar med allt från löpande redovisning och administration till förståelse för verksamhetens sammanhang och utmaningar.
Rollen innebär även att medverka till stöd för unga entreprenörer tillsammans med inkubatorn BIC Factory.
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med löpande redovisning, bokslut och avstämningar
Hantera löner samt lönerelaterade frågor, exempelvis pensioner
Arbeta med kund- och leverantörsreskontra
Stötta verksamheter med ekonomisk uppföljning, budgetarbete och rapportering
Delta i arbete med bidragsprojekt och viss försäkringsrelaterad administration
Medverka i utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser, inklusive digitalisering
Vem vi söker
Vi söker dig som vill arbeta brett med ekonomi och som uppskattar att ha många kontaktytor. Du är trygg i din ekonomiska kompetens och tycker om att stötta olika verksamheter utifrån deras behov.
Vi ser att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi, till exempel civilekonom eller motsvarande
Flerårig erfarenhet (cirka 5 år eller mer) av kvalificerat ekonomiarbete
Praktisk erfarenhet av redovisning och rapportering
Erfarenhet av att arbeta brett inom ekonomi, gärna i mindre organisation eller konsult-/byråroll
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av lönehantering och personalrelaterade ekonomifrågor
Intresse för eller erfarenhet av digitalisering och automatisering av ekonomiprocesserDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är initiativtagande och tar ansvar för ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och trivs i team
Är relationsskapande och gillar att arbeta verksamhetsnära
Är noggrann, strukturerad och prestigelös
Har god problemlösningsförmåga och kan anpassa dig till olika verksamheters förutsättningar
Vi erbjuder dig
Ett varierat och ansvarsfullt arbete med tydlig samhällsnytta
En bred och utvecklande roll med stor insyn i olika verksamheter
Ett kompetent team med god samarbetsanda
Möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt och processer framåt
En central roll i en stabil och betydelsefull bolagskoncernSå ansöker du
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17
Intervjuer kan komma att ske löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Olof Jansson, Ekonomichef UKF, olof.jansson@umea.se
Frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR, Emilie Karlsson emilie.karlsson@umea.se
Läs mer om Umeå Kommunföretag och vårt uppdrag på vår hemsida www.ukf.umea.se.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommunföretag AB
