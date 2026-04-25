Självgående kock sökes - helger
Tabole Restaurang AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-04-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tabole Restaurang AB i Jönköping
Vi söker nu en erfaren och självgående kock till vårt team!
Tjänsten är främst för arbete under helger, med möjlighet till fler timmar vid behov.

Publiceringsdatum: 2026-04-25

Om tjänsten
Som kock hos oss har du en viktig roll i köket där du inte bara lagar mat, utan även är med och planerar, utvecklar och säkerställer kvaliteten på våra rätter. Du arbetar självständigt, tar ansvar och trivs i ett högt tempo.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kock
Är självgående och tar eget ansvar
Kan planera meny och bidra med nya idéer
Är strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team men också självständigt
Kan arbeta helger dagtid
Vi erbjuder:
Stor möjlighet att påverka meny och upplägg
Ett engagerat och härligt arbetslag
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö
Låter det som något för dig?
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: golfrestaurang.a6@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tabole Restaurang AB
(org.nr 556665-0494)
Centralvägen 37 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
A6 golfrestaurang Jobbnummer
9876013