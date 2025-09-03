Supporttekniker
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2025-09-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta nära kunder och bidra till hög kundnöjdhet? Trivs du i sociala sammanhang och har ett strukturerat arbetssätt? Vi söker en supporttekniker till ett av våra kundföretag!Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vårt kundföretag. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV. Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida.Om företaget
Företaget är verksamt inom IT- och telekomsektorn och stödjer både företag och privatpersoner med lösningar för smidig, effektiv och miljövänlig kommunikation. Deras målsättning är att vara ledande inom alla sina marknadsområden. Verksamheten är internationell och erbjuder en professionell och dynamisk arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att hålla möten för att hjälpa nya och befintliga kunder att koppla på en ny växellösning. Du blir inbokad att hålla möten från mötesbokare, vilket ger dig möjlighet att fokusera på att ge en bra kundupplevelse. Du förväntas ta dig tid att förbereda dig noga inför vardera kundmöte. Under mötena ska du hjälpa kunden att komma i gång med programmet, går igenom hur den nya tjänsten fungerar samt besvarar eventuella frågor och funderingar. Mötena hålls via Microsoft Teams, och du förväntas ha 5-6 möten per dag. När du påbörjar tjänsten kommer du få en gedigen introduktion kring arbetssätt och produkten.
Digitala möten med företagskunder
Förberedelser inför mötet
Utföra systemförflyttningar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Godkänd gymnasial utbildning
Flytande svenska, både i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet inom service
Meriterande med teknisk utbildning/erfarenhet/intresse
För att trivas i denna roll ser vi att du är en kommunikativ och framåt person som gärna tar kontakt med kunder och hjälper dem att komma igång. Du har ett stort engagemang för att ge bra kundsupport och känner dig bekväm med att leda möten, även med kunder. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar. Vi ser också att du vill vara ett positivt ansikte utåt för företaget och bidra till en bra kundupplevelse i varje möte. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Start: 1 oktober 2025 Plats: Norrköping Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: I denna process begär vi ut utdrag ur belastningsregister och genomför en kreditupplysning innan anställning.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Fanny Hjorth fanny.hjorth@bravura.se Jobbnummer
9491010