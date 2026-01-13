Support Specialist
qopla AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-01-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos qopla AB i Solna
, Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Qopla AB är ett ledande teknikbolag inom foodtech och tillhandahåller digitala betallösningar för restauranger.
Vi är stolta över att ha över 1500 kunder i Sverige och befinner oss i en spännande expansionsfas där vi behöver förstärka vårt team med skickliga och engagerade medarbetare.
Vi söker nu drivna och kundorienterade Support Specialist på heltid som kommer att spela en nyckelroll i att leverera högkvalitativ support till våra kunder och partners. Som Support Specialist kommer du att vara ansiktet utåt för vårt bolag och hjälpa till att bygga starka relationer genom att lösa problem och svara på frågor.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Assistera våra partners över telefon och mail med vägledning i hur man använder vår plattform och verktyg.
Utföra ändringar i restaurangers menyer och säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad.
Hjälpa till med tekniska frågor och felsökning för att säkerställa att våra partners får en smidig upplevelse.
Förbereda hårdvara med rätt system och program till våra restauranger.
Ha kontakt med samarbetspartners såsom Wolt, Foodora och UberEats.
Viktiga personliga egenskaper:
Utpräglad servicekänsla
God kommunikationsförmåga och en positiv attityd
Lösningsorienterat och ett analytiskt tänkesätt
Starkt tekniskt intresse och förmåga att snabbt lära sig nya system och programvara.Kvalifikationer
Tala och skriva obehindrat på svenska och engelska.
Flexibilitet att arbeta olika timmar under veckorna för att möta våra kunders och partners behov.
Meriterande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom restaurangbranschen och förståelse för dess specifika behov och utmaningar.
Tidigare erfarenhet av arbete med kassalösningar eller deliverytjänster för restaurang.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i ett framgångsrikt och innovativt företag där du får möjlighet att utvecklas och påverka. Du kommer att vara en del av ett dedikerat och passionerat team som arbetar tillsammans för att leverera exceptionell support och service till våra kunder och partners.
Jobbet kommer också innebära helgarbete.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Qopla AB, skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare qopla AB
(org.nr 559148-4331), https://qopla.se/
Armegatan 40 (visa karta
)
171 71 SOLNA Arbetsplats
Qopla AB Jobbnummer
9681465