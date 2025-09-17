Supply & Merch specialist
Bli en nyckelspelare i vår nya satsning!LESSS är ett helt nytt företag inom Varner-koncernen, med målet att skapa värde och lönsamhet genom en strukturerad och effektiv hantering av överskottsvaror. Rollen som Supply & Merch Specialist är central i uppstarten och kombinerar kommersiell analys med operativt genomförande. Tjänsten kräver erfarenhet, struktur och förmåga att omsätta insikter till handling i en miljö med högt tempo och snabba förändringar.
HuvudarbetsuppgifterI rollen ansvarar du för att bygga struktur och rutiner i en ny organisation, med fokus på varuflöde, systemparametrar och processer. Du säkerställer orderläggning, lageruppföljning och kampanjstyrning, samt ser till att priser och kampanjer fungerar korrekt i butik och online.
Du analyserar varuflöden och sortiment för att optimera försäljning och bidra med kommersiella insikter till ledningen. Rollen innebär även att koordinera mellan supply chain, distributionscentral, e-handel och butiker samt att leda projekt kopplade till logistik, kampanjer och systemförbättringar. Du kommer också vara behjälplig till vår e-com för att berika produkter.
Kort sagt är du navet mellan organisationens olika delar och ser till att rätt varor hamnar i rätt kanal, till rätt pris och vid rätt tidpunkt.
Egenskaper och bakgrund
- Erfarenhet från likvärdig assistenttjänst, merchandising eller supply chain.
- Stark kommersiell förståelse och förmåga att koppla analys till praktiskt genomförande.
- Strukturerad och noggrann, med hög arbetskapacitet.
- Operativt arbetssätt - får saker gjorda snabbt och korrekt.
- Kommunikativ och samarbetsinriktad - fungerar som en länk mellan supply chain, butik, DC och ledning.
- Bra kunskaper i Excel
Generellt
- Befattningens närmsta ledare är Brand Manager
- Samarbetar tätt med Supply Chain, DC, E-handel och Butik samt respektive Brands
Vi kan erbjuda:
- En varierande och spännande arbetsvardag i en inkluderande gemenskap
- Ledarerfarenhet i en erkänd modekedja, där ansvar, utmaningar, upplärning och utveckling är en naturlig del av vardagen
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
- Heltid tillsvidare anställning på vårt kontor i Solna eller på vårt kontor i Oslo.
- Startdag omgående absolut senast 1 november
Varner är en av Skandinaviens största modekoncerner och består av flera högprofilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark.
Varje dag sätter 8 500 engagerade medarbetare kunderna i centrum för att ge dem den bästa shoppingupplevelsen. Sedan den första butiken öppnades i Oslo för snart 60 år sedan har vi haft en fantastisk utveckling och tillväxt.
Nyckeln till vår framgång ligger i vår kultur och våra värderingar. Vi älskar att skapa resultat. Hos oss är det högt i tak och vi har kul tillsammans. Samtidigt tar vi ansvar för varandra, för miljön, för klimatet och samhället omkring oss.
