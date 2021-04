Supplier Quality Engineer for Supply Chain, Stockholm - Experis AB - Övriga jobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Experis AB

Experis AB / Övriga jobb / Stockholm2021-04-08På Jefferson Wells söker vi nu efter en Supplier Quality Engineer for Supply Chain - System and Electronic för ett konsultuppdrag hos vår kund i norra Stockholm. En spännande möjlighet för dig som har en stor passion för leverantörsprestanda och har ett affärsdrivet tankesätt. Uppdraget har omgående start och för rätt person finns det goda möjligheter att detta blir en långsiktig tjänst. Läs mer om jobbet nedan och varmt välkommen med din ansökan!Ort: StockholmStart: OmgåendeUppdrag: Konsultuppdrag på 6 månader, med god chans till förlängning2021-04-08Du kommer att tillhöra inköpsvarugruppen Electronic inom Sourcing och Supply-organisationen hos vår kund i norra Stockholm. Avdelningen består av 20 personer som arbetar med strategiska och operativa inköp. Du kommer att arbeta nära tillsammans i leverantörsteam.I ditt arbete kommer du att hantera leverantörsrevisionsplanering och utföra aktiviteter som revisioner och kvalifikationer hos leverantören för att säkerställa deras förmåga samt kvalificera process, produktkvalitet och leveransförmåga på leverantörens produktionsplats. Du kommer också att arbeta med all leverantörsprestationsaktivitet i alla funktionella team på avdelningen, både i pågående produktionsprogram och i leverantörsutvecklingsprogram.Arbetsuppgifterna inkluderar även:* Arbeta proaktivt med riskreduceringar och förebyggande förbättringar i nära samarbete både internt och med vår kunds leverantörer.* Identifiera och kommunicera relevanta krav i försörjningskedjan och förberedelse av inkommande processer; som täcker riskområden relaterade till produktkvalitet och leveransförmåga.* Hantera leverantörsavvikelser med starkt fokus på förbättringar genom att utmana och stödja leverantörer i att definiera och genomföra förebyggande åtgärder.* Arbeta på en global leverantörsmarknad i nära relation med leverantörer.Den vi sökerFör den här rollen söker vi efter dig som har en teknisk utbildning och är tekniskt kunnig alternativt att du tidigare har arbetat med kvalitetssäkring. Du har ett affärsdrivet tankesätt och brinner för leverantörsprestanda och kvalitet. Vi tror att du har ett stort intresse och erfarenhet av processarbete. Du har en passion för förbättringar och kan göra det i samarbete med kvalitets-, inköps-, design- och produktionsfunktioner inom vår kunds organisation.Vad kan Jefferson Wells erbjuda dig?Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom att vi har några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken som kunder har vi stora möjligheter att erbjuda utvecklande uppdrag över tid. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område, som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential, får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas.Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men har du frågor kring konsultrollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Paula Skoglund på Paula.Skoglund@jeffersonwells.se Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-29Experis AB5678571