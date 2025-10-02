Supplier Quality Engineer - Konsultuppdrag i Västerås
2025-10-02
Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 30 juni 2026
Placeringsort: Västerås
Vill du arbeta med leverantörskvalitet i en högteknologisk och producerande miljö? Vi söker nu en Supplier Quality Engineer till ett spännande konsultuppdrag. Du blir anställd av Poolia och arbetar som uthyrd konsult hos vår kund i Västerås.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Supplier Quality Engineer får du en viktig position i att säkerställa kvaliteten på inköpt material. Du ansvarar för att driva reklamationsärenden, följa upp leverantörer och bidra till förbättringsarbete både externt och internt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Skapa och hantera reklamationer på inköpt material i SAP.
• Begära och följa upp åtgärdsrapporter (8D) från leverantörer.
• Initiera materialkontroller i förråd vid behov.
• Kommunicera och hålla berörda parter uppdaterade i pågående ärenden.
• Besluta om ankomstkontroll av kommande leveranser.
• Koordinera och dokumentera avvikelsegodkännanden från leverantörer.
• Koordinera och dokumentera utfallsprov vid nya artiklar eller leverantörsbyten.
• Driva förbättringsaktiviteter kopplat till inköpt material och interna processer.
• Ha översyn på leverantörers prestanda och vid behov eskalera till strategisk SQE.
Vem är du?
Vi söker dig som har hög teknisk förståelse och erfarenhet av producerande tillverkningsmiljöer. Du är analytisk, ifrågasättande och har ett öga för detaljer, samtidigt som du är en samarbetsinriktad lagspelare.
Vi ser gärna att du har:
• Några års erfarenhet av liknande roll eller högskoleutbildning inom relevant område (t.ex. maskinteknik).
• Erfarenhet av producerande tillverkning och processer.
• God kunskap om rotorsaksanalys-metoder (t.ex. 8D, DMAIC eller motsvarande).
• Förmåga att kommunicera flytande på svenska och obehindrat på engelska.
• God samarbets- och kommunikationsförmåga med både interna och externa parter.
• Strukturerat, drivande och resultatinriktat arbetssätt.
Tjänsten är placerad 100% på arbetsplatsen i Västerås, med viss flexibilitet i samråd med chef.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
