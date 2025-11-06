Supervisor till Receptionen på Ellery Beach House
2025-11-06
Elfviks Udde, en otrolig plats, nära havet och omsluten av naturen. Med 60- och 70-tals inspirerad inredning och atmosfär kommer Ellery Beach House inte göra dig besviken. Värmen, känslan och festen får alla att sluta upp i en härlig gemenskap.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Vill du vara med? Kul, för nu söker vi dig, vår nya Reception Supervisor! Om rollen Som Reception Supervisor hos oss ansvarar du för den dagliga driften i receptionen och stöttar även upp Meeting & Event. Du arbetar aktivt med gästupplevelsen och för att skapa en god teamkänsla bland medarbetarna. Rollen är driftfokuserad vilket innebär att du till största delen är schemalagd på pass i receptionen. Extra fokus i din roll kommer ligga på merförsäljning och att coacha våra medarbetare för att skapa mervärde för våra gäster. Du rapporterar till vår Room Division Manager och hjälper henne vid rekrytering, bemanning samt vid introduktion av nya medarbetare. Du, tillsammans med våra två andra supervisors, ansvarar för att de rutiner som finns uppsatta för receptionen/M&E följs och uppdateras, samt säkerställer att teamet alltid får rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Vem är du? Du älskar utveckling, ser varje gästkontakt med hospitality-ögon och leder som du lär. Vi tror att du är en person som tycker om att vara spindeln i nätet. Du trivs i lagledarrollen och har lätt att få människor att må bra. Du har en god förmåga att se helheten och ser vad som behöver göras idag för att nå resultat på längre sikt Utöver det tror vi att du behöver:
Uppskatta ett varierande schema som inkluderar dag-, kväll- och helgpass.
Vara lösningsorienterad och se möjligheter, inte problem.
Trivas med att ta ansvar, prioritera och fatta snabba beslut i stunden.
Vara prestigelös och hjälpas åt där det behövs - oavsett arbetsuppgift.
Tycka att det är kul med försäljning och förstå att service och sälj går hand i hand.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Tidigare erfarenhet av arbete i en hotellreception.
Om tjänsten Anställningsform: 100% tillsvidareanställning efter prövotid. Tillträde: Omgående Lön: Enligt avtal & överenskommelse
Om processen Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 21/11
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
