Supervisor MKV till Stora Enso Skoghall
Chefsjobb / Karlstad
2026-01-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlstad
Vill du leda hjärtat i energiförsörjningen? Stora Enso Skoghall söker Supervisor MKV - en nyckelroll för dig som förenar tekniskt djup med tryggt ledarskap.
På Stora Enso i Skoghall handlar ledarskap om mer än att hålla driften igång - det handlar om att bygga förtroende, skapa engagemang och ta ansvar för en verksamhet där el- och energiförsörjningen är affärskritisk. Nu söker vi dig som vill kliva in i rollen som Supervisor för Mottryckskraftverk (MKV) - en nyckelroll i vår massaproduktion och en förebild för dina kollegor.
Vi söker dig som vågar ta ansvar - både för människor och för tekniskt komplexa system - och som får andra att vilja följa med.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
En dag på jobbet kan innebära allt från att leda ett förbättringsprojekt inom energiproduktion till att stötta operatörer i den dagliga driften. Du är hands-on när det behövs, men har alltid blicken lyft mot helheten och framtiden.
Du samarbetar nära produktionschefen och andra relevanta funktioner inom drift, underhåll och teknik och är en viktig del av vårt långsiktiga arbete med driftsäkerhet, kompetensförsörjning och effektiv energianvändning.
Du leder ett driftområde inom massaproduktionen med det övergripande ansvaret för:
Personalplanering, rekrytering och kompetensutveckling för skiftgående operatörer
Daglig drift och optimering av:
Elproduktion och energisystem
Ång-, trycklufts- och fjärrvärmeproduktion
Mottryckskraftverk (MKV) och tillhörande pannor
Säkerställande av stabil leverans av el och ånga till hela fabriken
Uppföljning av mål inom produktion, kvalitet, miljö och kostnad
Arbetsmiljöansvar samt drivande av förbättrings- och utvecklingsprojekt
Säkerställande av rutiner, instruktioner och regelefterlevnad inom ett säkerhetskritiskt driftområde
Samverkan kring styrsystem, driftövervakning, larmhantering och andra systemstöd där många datasystem samverkar
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
I den här rollen är du inte bara en ledare - du är också en teknisk referensperson. Du är trygg i energifrågor, har lätt för att sätta dig in i komplexa processer och trivs i en miljö där styrning, automation och systemintegration är en naturlig del av vardagen.
För oss är ditt ledarskap avgörande, men för att lyckas i rollen krävs även en tydlig bakgrund inom el och/eller energi. Vidare tror vi att du är:
En naturlig och närvarande ledare med erfarenhet av att driva team mot gemensamma mål
Ingenjör eller har motsvarande teknisk erfarenhet, gärna från processindustri, energi- eller kraftproduktion
Trygg i frågor som rör:
El- och energisystem
Ångproduktion och energibalans
Process- och styrsystem
Intresserad av system, systemstöd och hur olika datasystem samverkar i drift
Erfarenhet av produktionsledning, driftledning eller liknande roll är meriterande, men viktigast är att du har rätt teknisk grund, ett genuint ledarskapsintresse och vilja att ta ansvar för en av brukets mest kritiska funktioner.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Supervisor MKV är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Se våra filmer: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t
& https://www.youtube.com/watch?v=zttNKT_vZaM
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se
9697445