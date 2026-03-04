Sundsvall Energi söker mekaniker
Sundsvall Energi AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2026-03-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvall Energi AB i Sundsvall
Din nya arbetsplats
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi är cirka 126 medarbetare och omsätter cirka 700 Mkr. Vi arbetar för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Så här bidrar du i rollen som mekaniker
Vi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen.
Som mekaniker kommer du att:
- utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på driftanläggningar och kringutrustning
- utföra driftoptimering av våra anläggningar/maskiner
- ansvara för att anmäla/registrera avvikelser i våra system
- genomföra tillståndskontroller
- agera samordnare vid årlig revision av driftanläggningar om/när delegering för detta uppdrag finns.
I rollen som mekaniker kan det även tillkomma andra arbetsuppgifter inom området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med relevant gymnasieutbildning, exempelvis fordonsprogrammet, mekanikerutbildning eller annan utbildning som vi bedömer som relevant. Vi förutsätter att du har minst fem års erfarenhet från industriell verksamhet, där du har utfört avhjälpande och förebyggande underhållsarbete.
Du har erfarenhet av att arbeta i underhållssystem, exempelvis IDUS eller liknande system. Du har även god datorvana och kan hantera Officepaketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att framföra mobila arbetsplattformar, travers, kran och truck samt har de behörigheter som krävs för att framföra dessa. Det är även meriterande om du har god kännedom om lagar och föreskrifter kopplade till yrkesrollen.
Som person är du engagerad, drivande, strukturerad och ansvarstagande. Vidare har du en god samarbetsförmåga som bidrar till goda relationer.
Du kan formulera dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. B-körkort är ett krav och C-körkort meriterande.
Vi arbetar för en drogfri arbetsplats varför drogtest är obligatoriskt vid nyanställningar. Tjänsten kan komma att ingå i Sundsvall Energis beredskapsorganisation och har sin grundplacering vid Korstaverket.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Energi AB
(org.nr 556478-6647) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Energi Kontakt
Robin Stålnacke, gruppchef Mekanik 070-5080084 Jobbnummer
9776903