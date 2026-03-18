Styrtekniker
2026-03-18
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en serviceinriktad och driven person med kompetens och stort intresse inom fastighetsteknik? Vill du ha ett självständigt och varierande jobb där du ansvarar för drift, skötsel och underhåll av kommunens fastigheter? Då är du varmt välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Som styrtekniker blir du en del av Fastighetsavdelningen som ansvarar för att Jönköpings kommuns verksamheter har funktionella och hållbara lokaler.
Genom långsiktig planering, energieffektivisering och god skötsel utvecklar, bygger, driver och underhåller avdelningen kommunens fastigheter.
I rollen som styrtekniker hos oss är du en teknisk specialist med fokus på styr- och övervakning (SÖV) och arbetar med vårt befintliga fastighetsbestånd. Arbetsuppgifterna omfattar både praktiskt arbete ute i fastigheterna, där du felsöker, reparerar och byter komponenter, samt administrativt arbete, innefattande felsökning via SCADA-systemet Desigo CC.
• Drift, skötsel och underhåll av styr- och övervakningssystem i fastighetsbeståndet
• Felsöka, reparera och byta komponenter såsom givare, ställdon, ventiler, motorer och frekvensomriktare
• Arbeta i SCADA-system (Desigo CC) med analys av grafik, larm, trender och loggar för att optimera driften
• Fungera som tekniskt stöd och specialistresurs till fastighets- och drifttekniker
• Hantera och felsöka nätverksrelaterade frågor inom exempelvis BACnet/IP, Modbus, M-Bus, IP-strukturer och VLAN
• Dokumentera och uppdatera tekniskt underlag, ritningar och I/O-scheman efter utfört arbete
Din kompetensDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med en tydlig och lyhörd kommunikation. Du har god samarbetsförmåga och en stark servicekänsla, och trivs i en roll med många kontaktytor där du bygger långsiktiga relationer. Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte är för dig en självklar del av arbetet. Du är också flexibel och har lätt för att prioritera mellan planerade uppgifter och akuta larm i en varierad vardag.Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet inom VVS med inriktning mot styr- och övervakning (SÖV)
• Relevant utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God systemkunskap inom värme, ventilation och kyla
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Kunskap inom el
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Vi hanterar ansökningar löpande och intervjuer är planerade till efter ansökningstidens slut.
Om du blir kallad till intervju, vänligen förbered två referenser.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Styrtekniker!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Jan Farbotko 073-0440033 Jobbnummer
