Styr- och reglertekniker
2025-10-30
Är du en självgående problemlösare med ett genuint tekniskt intresse? Har du några års erfarenhet som styr- och reglertekniker och tycker om att möta människor i vardagen? Det händer mycket spännande hos oss på L&T och nu behöver vi bli fler. Nu har du chansen att få bli en del av vårt härliga team.
Som Styr- och Reglertekniker ansvarar du för tillsyn, skötsel, optimering och felavhjälpande underhåll av fastigheter och dess tekniska systems styr- och reglerfunktioner. Du har daglig kontakt med kund, kollegor och leverantörer. Du kommer vara en viktig del av en organisation bestående av ett antal kollegor, som var och en bidrar med olika typer av kompetenser inom fastighetsdrift. Tillsammans arbetar ni dedikerat mot vår kund som är belägen på Solna sjukhusområde.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Injustering av styr- och reglerfunktioner för optimal drift av värme, kyla och ventilation
• Driftövervakning, larmhantering och optimering via styr-, regler- och övervakningssystem
• Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd och andra viktiga parametrar.
• Felsökning, service och underhåll
• Planering av underhållsåtgärder
• Ta fram och föreslå förbättringsåtgärder och alternativa lösningar inom fastighetsautomation
• Behjälplig av analyser kring energi- och mediauppföljning
Som person ser vi att du har ett genuint tekniskt intresse, tycker om att hitta lösningar på problem och kan hålla ett högt arbetstempo när det krävs. Tjänsten ställer också krav på flexibilitet och planeringsförmåga. Då du arbetar ute hos vår kund så är det viktigt att du är ansvarstagande, social, lyhörd och serviceinriktad. Vi vill ge vår kund det lilla extra genom att kunna bidra med förslag på olika förbättringsåtgärder som gynnar kunden.
Vi erbjuder en varierande och rolig tjänst där du får träffa människor och vara en del av ett kompetent team med god stämning. Du får ta del av vårt förmånspaket som inkluderar bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Tjänsten omfattas av vårt kollektivavtal BÖK Fastigheter.
KRAV:
• Eftergymnasial utbildning inom automation/styr- och reglerteknik, minimum 1 års KY-utbildning. Alternativt kompetens som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren, uppnådd genom gedigen arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av drift och servicearbete inom fastighet
• Minst 3 års erfarenhet inom Styr- och reglerteknik
• Erfarenhet av praktisk reglerteknik och programmering inom DUC alternativt PLC
• Förståelse för styrsystems uppbyggnad och nivåer, systemtillgänglighet, modern/smart teknik, skillnaden mellan traditionella och öppna system
• Processförståelse för värme, kyla, ventilation och styr- och reglersystems klimatpåverkan och funktionalitet
• VVS-regulatorers vanligaste funktioner. Exempelvis minbegränsningsfunktioner och frysvaktsfunktioner
• Förstå grundläggande reglertekniska begrepp, symboler och terminologi enligt svensk standard
• Erfarenhet inom el
• Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
• Grundläggande kunskaper i engelska
• God dator- och systemvana
• B-körkort
Notera att tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför att genomföras före beslut om anställning.
MERITERANDE:
• Erfarenhet av driftoptimering
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och sprinkleranläggningar
• Heta arbeten
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Lassila & Tikanoja FM AB. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00-16:00. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johnny Seijsing på johnny.seijsing@barona.se
.
