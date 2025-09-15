Studiehandledare i tigrinja
2025-09-15
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Arbetsplatsen
Modersmål är en verksamhet bestående av cirka 35 lärare som undervisar flerspråkiga elever, utspridda på alla skolor i Trelleborgs kommun.
I dagsläget har vi 27 språk.
Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.

Dina arbetsuppgifter
Som studiehandledare i tigrinja kommer du att arbeta i grundskolan samt eventuellt gymnasiet på elevens modersmål.
Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag.
Självklart har du eleven i fokus, och du har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och andra medarbetare i teamet kring eleven. Du ser din del i helheten, och har lätt att ställa om när förutsättningar förändras.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tigrinja som ditt modersmål. Det är meriterande om du har modersmålslärarutbildning, lärarlegitimation eller annat som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Meriterande är även om du har tidigare erfarenheter av modersmålsundervisning eller annan erfarenhet av undervisning i skolverksamhet.
För att klara uppdraget behöver du även ha goda kunskaper i svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ansvarstagande och handlingskraftig, och har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra i ett arbetslag.Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning till och med 2025-12-19, eventuellt med möjlighet till förlängning.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Bildningsförvaltningen, Rektorsområde Tätort Öster, Modersmålsenheten Kontakt
Ingela Nilsson 0410-734349 Jobbnummer
