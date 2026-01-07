Studiecoach/delprojektledare
Lindesbergs kommun, Arbetsmarknadsenheten / Personaltjänstemannajobb / Lindesberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Lindesberg
2026-01-07
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Arbetsmarknadsenheten i Lindesberg
Lindesbergs kommun arbetar för en framtid där vardagsnära trygghet möter engagemang och nyfikenhet. Hos oss får du möjlighet att utveckla verksamheter som gör skillnad varje dag. Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla. Vår värdegrund är Tillsammans! Med omtanke, drivkraft och nyfikenhet.
Vår nuvarande delprojektledare/studiecoach kommer sluta hos oss, därför söker vi nu en ny kollega.
Du kommer vara en av två medarbetare i projektet. Därutöver samarbetar ni nära projekt coachingteamets medarbetare.
Som medarbetare i Lindesbergs kommun får du en trygg arbetsgivare med tydliga värderingar och fokus på samarbete. Du blir del av ett stödjande och engagerat team där kunskapsdelning och samarbete är en självklar del av vardagen. Rollen ger möjlighet att utvecklas och påverka, samtidigt som du bidrar till meningsfulla insatser för människor i vår region. Arbetsuppgifterna är varierande och ger utrymme för kreativitet och initiativ, och du erbjuds goda förmåner såsom tjänstepension, friskvårdsbidrag, flextid, kollektivavtalade försäkringar och möjlighet till kompetensutveckling (mer om förmåner på https://www.lindesberg.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/formaner).Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vill du kombinera projektledning med direkt arbete med människor? Vi söker nu en delprojektledare i kombination med rollen som studiecoach för Projekt Ciceron. I tjänsten arbetar du med både unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden, både genom direkt stöd och samordning av insatser.
Som delprojektledare driver du projekt Ciceron framåt, organiserar arbetet, planerar och samverkar med olika aktörer och myndigheter. Du behöver arbeta mycket uppsökande, marknadsföra insatsen och bygga förtroendefulla relationer.
Som studiecoach arbetar du mycket nära individer som behöver motiveras till studier och stöttas i processen för att lyckas. Du kommer arbeta tillsammans med ytterligare en studiecoach som arbetar 50%. Då projektet är länsövergripande, har du också kollegor i sydnärke samt Karlskoga/Degerfors.
Tjänsten innehåller många kontaktytor med samverkansaktörer, arbetsgivare och individer. Du kommer också arbeta mycket administrativt med uppföljning till ESF, beredningsgrupp för Samordningsförbundet med mera.
Tjänsten innebär en del resor då du kommer vara verksam i de fyra norrkommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Viss möjlighet till distansarbete i överenskommelse med kollegorna på arbetsplatsen, dock kräver uppdraget att majoriteten av arbetet sker fysiskt på plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* har eftergymnasial utbildning
* har erfarenhet av att arbeta med unga och vuxna utanför arbetslivet
* är självständig, initiativrik, strukturerad och flexibel.
* har god samarbets- och relationsförmåga
* kan arbeta lösningsorienterat och är kreativ
* har mycket god vana av administrativa uppgifter
* B-körkort
* behärskar svenska flytande i tal och skrift, andra språk är meriterande.
Meriterande är erfarenhet av projektledning, kunskap om myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen, samt erfarenhet av samverkan mellan kommuner och/eller offentlig sektor. Kunskap om UVAS (unga som varken arbetar eller studerar), kunskap om npf-diagnoser samt olika vägar till utbildning är också önskvärt.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TN:A 2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Enhetschef
Zila Conejeros zila.conejeros@lindesberg.se 0581-816 50 Jobbnummer
9671172