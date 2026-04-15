Studerande rekryterare till Friday i Örebro
2026-04-15
Long for tomorrow! Ja, precis så vill vi att känslan ska vara, att du längtar och är lite nyfiken på vad morgondagen ska erbjuda. Vi utgår ifrån övertygelsen om att människor som är på rätt plats har en större sannolikhet att nå sin fulla potential. Vi är också övertygade om att människor på rätt plats gör morgondagen värd att längta efter!
Friday växer i Örebro och nu söker vi en rekryterare på deltid som hjälper oss på vägen mot vår vision "A world where people look forward to go to work everyday."
TJÄNSTEN
Vad innebär det att jobba som rekryterare på Friday?
Arbeta med våra rekryteringsprocesser från kravprofil till anställning
Stötta våra konsultchefer i olika personalrelaterade frågor
Diverse administration kopplat till rekrytering och anställning
Ett nära samarbete med såväl konsultchefer som säljare på Friday
Personlig utveckling (vi tror nämligen att om du blir bättre så blir vi det också)
Du kommer att arbeta tillsammans med personer som har lång erfarenhet av branschen och ett stort engagemang för att utveckla andra. Det här är en plats för dig som vill vara med och påverka, skapa resultat och växa, både personligt och professionellt.
Vad kännetecknar Friday som arbetsplats?
Samarbeten är hela nyckeln till vår framgång
Respekt, dedikation och god stämning är nyckelorden
Frihet under ansvar med flexibilitet och hållbarhet i fokus
Vad får du som anställd på Friday utöver ett meningsfullt arbete och bra kollegor?
Värdefull arbetslivserfarenhet under din studietid och möjlighet att lära dig av erfarna kollegor
Stora möjligheter till utveckling
Generöst friskvårdsbidrag som baseras på din sysselsättningsgrad
Samhörighet med drivna kollegor som värnar om varandra och tycker om att ha roligt ihop
VEM ÄR DU?Du är student och läser en eftergymnasial utbildning, gärna inom HR, personalvetenskap eller liknande område
Du har ett stort intresse och fallenhet för affärer. Du drivs av att göra affärsnytta tillsammans med oss på Friday
Du har med största sannolikhet en bakgrund från service där du är van vid att möta människor och trivs i en roll där din prestation uppmärksammas
Du talar och skriver flytande på svenska samt är bekväm med att använda engelska i både tal och skrift, då detta används dagligen i kontakt med kandidater och kunder
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från rekryteringsbranschen och/eller tekniskt arbete. Du bör vara nyfiken på IT och teknik, men viktigast av allt - du brinner för att jobba med människor och affärer!
En stor del av bedömningen kommer även att ske utifrån dina personliga egenskaper då arbetet är något du kommer lära dig på vägen. För att trivas i rollen ser vi att du är en prestigelös och flexibel person då arbetsuppgifterna kommer att variera. Det viktigaste är att du, liksom vi, är orädd att testa nya vägar med strävan att bli bäst på det vi gör och trivs i en miljö där du utmanas och lär dig.
Ser du dig som en ambitiös, engagerad och vetgirig person, då kan du vara vår nästa kollega! Vi ser det också som positivt om du är hemmahörande i regionen då vi söker en långsiktig kollega.
PRAKTISK INFORMATIONAnställningen är en behovsanställning där vi förväntar oss att du kan vara på plats cirka två dagar/16 timmar i veckan - självklart med ömsesidig flexibilitet
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: På Fridays kontor i Örebro
Kontaktperson: Stina Hed, Stina.hed@friday.se
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY
Friday är bemannings- och rekryteringsföretaget som startades 2018, med ambitionen att erbjuda en bättre tjänst för både kandidater och kunder. Vi har gedigen erfarenhet av kompetensförsörjning inom IT och Teknik. Och vi delar ett gemensamt intresse för människor.
För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kandidater möjligheter utifrån vad de själva värdesätter. Vi vill helt enkelt få fler att hitta rätt och vår målsättning är att alla ska se fram emot att gå till jobbet varje dag.
Friday har kontor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Malmö och Linköping. Varje år genomför vi flera tusen karriärmöten som matchas med såväl globala företag som startups inom IT och Teknik. Friday är en del av U Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
