Studerande budbilschaufförer sökes i Kristianstad!
2026-03-08
Är du en ambitiös och effektiv person som tycker om ordning och reda? Tycker du om att köra bil och ge den bästa servicen? Vill du arbeta självständigt och ta eget ansvar? Då har vi jobbet för dig!
Du kommer arbeta på en välkänd terminal där du får möjlighet att etablera värdefulla kontakter inför framtiden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Sortera, packa, lossa och lasta gods.
Hämta och leverera gods
Kundservice till både privat och företagskunder
Hantera och framföra budbil i och utanför Kristianstad
Arbetet är på vardagar och förlagda på dagtid men också eftermiddag/ kvällstid. Du behöver därför vara flexibel med din tillgänglighet.
Detta är ett kommande behov. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda chanser till utveckling och övertag.
DETTA SÖKER VI
Till denna tjänst söker dig som är positiv och glad, engagerad och som brinner för att göra ett bra arbete. Du är mån om att göra rätt och du vill överträffa förväntningar. Vi tror att du är en aktiv person som tycker om att hålla igång, då detta arbetet kräver god fysik.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av budbildskörning, dock är det inte ett krav för tjänsten.
Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 vardagar vid sidan av dina studier under terminstid. Vi ser även att du är tillgänglig upp till heltid under sommaren.
B-Körkort
Studerar minst 2 år till på minst 50% eller har annat jobb på 80%
Du har 2 referenser att ange
Du har inga anmärkningar i ditt belastningsregister
Är du sugen på ett extrajobb vid sidan av dina studier? Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
