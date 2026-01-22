Studenttestare till Axis New Business avdelning
2026-01-22
Vi söker dig som studerar till ingenjör eller systemvetare och vill arbeta på ett av regionens hetaste teknikbolag med testning. Uppdraget erbjuder dig stora möjligheter till kompetensutveckling och nätverksbyggande!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Axis Communications dig som studerar till ingenjör eller systemvetare och som har ett starkt intresse för att arbeta med testning ur ett slutanvändar perspektiv. Axis Communications är idag ledande inom digital nätverksövervakning och har kontor i mer än 20 länder och samarbetspartners över hela världen.
Du kommer tillhöra avdelningen New Business och produktområdet Access control. På New Business är beslutsvägarna korta och du kommer tillsammans med dina kollegor få möjlighet att påverka arbetet genom egna initiativ och komma med egen input till utvecklarna kring produkten. Allt för att ständigt försäkra sig om att man utvecklar dem bästa produkterna på marknaden.
Du erbjuds
• En tydlig introduktion och mentorskap
• En inspirerande och innovativ arbetsplats
• En unik möjlighet att komma in på ett väldigt attraktivt företag under studietiden där dina kompetenser verkligen kan göra skillnad.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
• Du kommer arbeta med kvalitetssäkring av inbyggd mjukvara
• Du kommer arbeta med manuell testning (scriptad/utforskande) och enklare scripting (Python).
• Du kommer skapa felrapporter.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar till ingenjör inom datateknik, elektro, teknisk fysik eller systemvetare och har minst ett och ett halvt år kvar på din utbildning
• Har hög teknisk kompetens och förståelse
• Har god programmeringskompetens, men framför allt ett starkt intresse för felsökning och problemlösning
• Kan jobba 2 dagar i veckan, kontorstider
• Talar och skriver svenska samt engelska obehindrat för intern kommunikation och dokumentation
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av att arbeta med testning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116918". Omfattning
