Studentmedhjälpare
Vi söker en studentmedhjälpare till LiTH International, extrajobb
Om jobbet
Som studentmedhjälpare kommer du att arbeta löpande med administration kring inresande- och utresande utbytesstudenter, före, under och efter deras utlandsstudier. Du kommer även att arbeta med andra administrativa arbetsuppgifter relaterade till internationaliseringsområdet. I arbetet ingår bl a att lägga in information i databasen Moveon, besvara enkäter och skicka ut antagningsbesked.
Då arbetet i hög grad varierar beroende på verksamhetens behov krävs flexibilitet, både avseende omfattning av arbetstid och arbetsuppgifter. Arbetsbelastningen varierar under terminerna och kan vara mer intensivt såsom exempelvis vid terminsstart och terminsslut men kan även förekomma under terminstid.
Om dig
Vi söker dig som är student vid något av LiU:s utbildningsprogram och som har intresse för administration och internationaliseringsarbete. Som person är du serviceinriktad, ansvarsfull, strukturerad och noggrann.
Vi förutsätter att du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med övriga medarbetare inom internationaliseringsgruppen.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Officepaketet samt i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Du har med fördel erfarenhet av administrativt och databaserat arbete.
Vidare behöver du ha förmåga att hålla isär rollen som student respektive rollen som studentmedhjälpare. Vi ser gärna att du har några år kvar på dina studier vid LiU.
Din arbetsplats
Tekniska fakultetens kansli, Studenthuset, Campus Valla, Linköping.
Du kommer att tillhöra teamet LiTH international som är en del av Tekniska fakultetskansliet. Gruppen består av 6 medarbetare som arbetar med internationalisering kopplat till utbytesavtal, in-/utresande utbytesstudenter och internationella programstudenter.
Uppdraget kräver att du har förutsättning att jobba på distans, men du behöver också vara på plats på kontoret och arbeta.
Om anställningen
Visstid, max 20% av heltid. Ersättning per timme enligt gällande avtal.
Tillträde 2025-12-08 eller efter överenskommelse till och med 2026-12-31 med uppehåll under sommarmånaderna. Anställningen kan eventuellt komma att förlängas vid behov. Publiceringsdatum2025-10-27Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 13 november 2025. Du söker denna anställning genom vår hemsida https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/27837.
Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
