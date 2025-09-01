Studentmedarbetare
2025-09-01
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Humanistiska fakulteten är platsen för frågor som rör mänskliga existensvillkor. Här undervisar och forskar vi inom språk, kultur, historia, litteratur och filosofi - allt samlat under ett och samma tak i Humanisten. Humaniora är brett och valfriheten stor. Gemensamt för alla våra ämnen är att de utforskar de spår människan lämnar efter sig, i form av språk, texter, kulturuttryck, föremål och livsåskådningar.
Humanisten har byggt upp en verksamhet för karriärvägledning och arbetslivssamverkan och behöver förstärkning av studenter på timbasis för anställning som studentmedarbetare. Är du en av dem?
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår planering, förberedelse och genomförande av event, löpande administration samt informationshantering.
Det kan även förekomma arbete där du behöver kontakta arbetsplatser och transkribering (textning av filmmaterial) på svenska och engelska.
Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar vid Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet och är intresserad av ett extraarbete vid sidan av studierna. Du har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är erfarenheter av:
• administration och event
• arbete i databaser och med Officepaketet
• arbete med information och marknadsföring
Som person är du:
• Kreativ
• Ansvarstagande
• Strukturerad
• Serviceinriktad
• Självgående
Om du dessutom är en skicklig fotogra är det meriterande för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga att representera verksamheten.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad under en termin (HT25) enligt "Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare". Arbetstiderna innefattar både dag- och kvällstid, timlön utgår enligt överenskommelse.
Arbetets omfattning kan variera över tid och du kan själv styra hur mycket arbete du tar på dig, max 25% av en heltidsanställning.
Utöver monetär ersättning får du även nyttig arbetslivserfarenhet vilket kan vara meriterande vid framtida anställningar.
Tillsättningsförfarande
Efter ansökningstiden slut granskas ansökningarna och valda kandidater kallas till intervju som beräknas pågå under vecka 38.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Ulrik Lork, 0766-18 11 55, ulrik.lork@gu.se
Fackliga organisationer
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-14
