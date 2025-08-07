Studentjobb inom ekonomi och administration TimeWave
The We Select Company AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Studerar du ekonomi och söker ett meriterande deltidsjobb vid sidan av studierna? Vill du få inblick i hur ett techbolag fungerar bakom kulisserna - och samtidigt bygga erfarenhet inom fakturering och administrativa rutiner?
TimeWave söker nu en noggrann och nyfiken student för ett deltidsuppdrag (ca 20%) i vårt lilla men drivna team.
Om TimeWave
TimeWave är ett modernt affärssystem för hemserviceföretag i Sverige. Vårt system hjälper över 300 företag att hantera planering, tidrapportering, fakturering och personal - digitalt, smidigt och effektivt.
Vi är idag ett team på cirka 10 personer som sitter i moderna lokaler på Dalagatan 7 i Stockholm. Här delar vi kontor med våra systerbolag i Marathon Software, vilket ger en inspirerande miljö med kunskapsutbyte och gemenskap mellan flera techbolag.
Om rollen - Assistent inom ekonomi & fakturering
Som studentmedarbetare kommer du att arbeta nära vår ekonomiansvariga och hjälpa till med det återkommande faktureringsarbetet samt annan löpande administration. Rollen är perfekt för dig som är strukturerad, lösningsorienterad och vill förstå hur ekonomiflöden fungerar i praktiken.
Du kommer både att lära dig våra rutiner och få möjlighet att bidra till att förbättra dem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förbereda, skapa och skicka kundfakturor
Kontrollera och kvalitetssäkra underlag
Hantera och uppdatera avtal och kundinformation
Följa upp avvikelser i faktureringsflödet
Vara med och förbättra rutiner och dokumentation
Vi söker dig som:
Studerar ekonomi, företagsekonomi eller liknande
Har ett öga för detaljer och gillar ordning och reda
Trivs med att jobba i Excel och digitala system
Är ansvarstagande, hjälpsam och har lätt för att sätta dig in i nya uppgifter
Erfarenhet av ekonomisystem, fakturering eller annan administration är meriterande - men inget krav.
Omfattning och arbetssätt
Omfattning: ca 20% (4 heldagar/månad)
2 heldagar i början av varje månad
2 heldagar i mitten av varje månad
Plats: På plats i Stockholm (Dalagatan 7). När du kommit in i rollen finns viss möjlighet till distansarbete.
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://timewave.weselect.com/
Dalagatan 7 (visa karta
)
111 23 STOCKHOLM Arbetsplats
TimeWave Jobbnummer
9449727