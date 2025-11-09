Studentjobb inom ekonomi - (15h/vecka)
2025-11-09
Vill du kickstarta din karriär inom ekonomi och redovisning?
Pluggar du just nu ekonomi - och vill få riktig erfarenhet vid sidan av studierna? Då har du hittat rätt!
Vi på Kfast i Eskilstuna söker två noggranna och nyfikna studenter till vår redovisningsavdelning.
Hos oss får du chansen att se hur arbetet inom ekonomi fungerar i praktiken - från fakturahantering och löpande bokföring till fakturering och administration. Du får jobba nära erfarna kollegor och bidra till att våra ekonomiska flöden fungerar smidigt varje dag.
Vad du kommer göra
Dina arbetsuppgifter kan variera, men du kommer bland annat att:
Skanna och verifiera leverantörsfakturor
Kontera och registrera fakturor
Hjälpa till med fakturering och vidarefakturering
Arbeta med enklare delar i vårt ekonomisystem
Stötta i övriga administrativa uppgifter inom ekonomi
Delta i teammöten och få inblick i hela redovisningsprocessen
Kort sagt - du får vara en del av vårt arbete inom redovisning och lära dig massor!
Vem vi söker
Du studerar ekonomi med inriktning mot redovisning (YH eller högskola/universitet)
Du har gärna ha några terminer kvar av studierna
Du är noggrann, strukturerad och gillar siffror
Du kan jobba från vårt kontor i centrala Eskilstuna (Munktellstorget 2)
Vad du får
Möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken
Erfarenhet av redovisning och ekonomiadministration
Flexibla arbetstider - vi anpassar oss efter ditt schema
Ett gäng härliga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
Praktiskt
Önskad start: mitten på december 2025
Omfattning: ca 15 timmar per vecka, tider bestäms tillsammans
Vi ser helst att du är på kontoret två fasta dagar i veckan, men vi är förstås flexibla om det under vissa veckor inte är möjligt på grund av dina studier.
Plats: Kfast, Munktellstorget 2, Eskilstuna
Anställning: slutet av december och vårterminen 2026, med möjlighet till förlängning
Lön: timlön
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - berätta gärna vem du är, varför du är nyfiken på ekonomi och vad du vill lära dig hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter - och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.
Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommunfastigheter AB
(org.nr 556499-5909) Arbetsplats
Kontakt
Lisa Nyberg 070-1672369
9595548