Studenter till Westermo
Adecco Sweden Aktiebolag / Montörsjobb / Eskilstuna Visa alla montörsjobb i Eskilstuna
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Eskilstuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Är du tekniskt intresserad och söker ett meriterande extrajobb vid sidan av dina studier? Då kan vi erbjuda en spännande möjlighet hos vår kund Westermo i Eskilstuna.
Hos Westermo arbetar du i en flexibel produktion där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Du kommer att arbeta med bland annat ytmontering, kretskortsmontering, slutmontering samt testning och packning av färdiga produkter. Westermo är en världsledande aktör inom industriella nätverkslösningar. Här får du arbeta med den senaste tekniken och bli en del av en företagskultur som präglas av driv, lojalitet, ärlighet och ödmjukhet.
Arbetet är förlagt på skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel när det gäller arbetstider. Planerad start är i slutet av augusti eller början av september. Detta är ett långsiktigt extrajobb och vi ser gärna att du kan arbeta löpande under minst hela 2027, och gärna även fram till sommaren 2028.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Elektronikmontage av små komponenter, Utplock, förmontering och montering
Avsyning, lödning och reparation av kretskort, Testning, programmering och packning
Aktivt delta i förbättringsarbete
Om dig
Vi söker dig som har fyllt 18 år och studerar på universitet eller högskola, med möjlighet att arbeta extra löpande under studietiden.
Som person är du noggrann, fingerfärdig och har ett öga för detaljer, eftersom arbetet innebär hantering av små komponenter. Du är engagerad, ansvarstagande och har en positiv inställning till arbete. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team.
Har du relevant utbildning inom teknik eller tidigare erfarenhet från industriell verksamhet ses det som meriterande. Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (såsom studier)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta
Tilde Svalland Fridholm via Tilde.Fridholm@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten viainfo@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Att tänka på vid ansökan
För att vi ska kunna bedöma din kompetens på bästa sätt ber vi dig skicka in ett tydligt och uppdaterat CV där det framgår: vilka roller du haft, dina huvudsakliga arbetsuppgifter, antal års erfarenhet inom respektive område. Vi ser även gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din nuvarande situation och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Tilde Fridholm Tilde.Fridholm@adecco.se Jobbnummer
9999026