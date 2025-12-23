Studenter på deltid till lager i Bålsta
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Håbo Visa alla lagerjobb i Håbo
2025-12-23
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Håbo
Nu söker Libera efter studenter på deltid till lagerarbete i Bålsta!
UppdragetDu kommer att arbeta hos en av våra kunder i Bålsta.
Där kommer dina arbetsuppgifter bestå av orderplock med hjälp av truck. Truckkort är meriterande.
Vem söker vi?
Du har hög arbetsmoral och trivs i en miljö där det händer mycket. Vi värdesätter hög samarbetsförmåga och att man är duktig på att kommunicera för att skapa arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen.
Arbetstider och dagar kan komma att variera utefter behov. Men vi ser gärna att man är tillgänglig för att arbeta minst 3-4 dagar i veckan. Arbetet är förlagt på vardagar, och kan vara både dag- och kvällstid.
Då denna tjänst är en deltidstjänst krävs det att du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier eller arbete. Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• God svenska i tal och skrift
• Annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier på minst 50%
Meriterande:
• Körkort
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Välkommen in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6536155-1766143". Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9663352