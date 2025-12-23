Studenter på deltid till lager i Bålsta

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Håbo
2025-12-23


Visa alla lagerjobb i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Nu söker Libera efter studenter på deltid till lagerarbete i Bålsta!
UppdragetDu kommer att arbeta hos en av våra kunder i Bålsta.

Där kommer dina arbetsuppgifter bestå av orderplock med hjälp av truck. Truckkort är meriterande.
Vem söker vi?

Du har hög arbetsmoral och trivs i en miljö där det händer mycket. Vi värdesätter hög samarbetsförmåga och att man är duktig på att kommunicera för att skapa arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen.
Arbetstider och dagar kan komma att variera utefter behov. Men vi ser gärna att man är tillgänglig för att arbeta minst 3-4 dagar i veckan. Arbetet är förlagt på vardagar, och kan vara både dag- och kvällstid.
Då denna tjänst är en deltidstjänst krävs det att du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier eller arbete.

Publiceringsdatum
2025-12-23

Kvalifikationer
• God svenska i tal och skrift
• Annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier på minst 50%
Meriterande:
• Körkort
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Välkommen in med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6536155-1766143".

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta)
172 67  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9663352

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: