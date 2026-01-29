Student till uppdrag inom språkutveckling
Malmö kommun / Assistentjobb / Malmö Visa alla assistentjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252991 Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Biblioteken i Malmö söker en studentmedarbetare som ska arbeta med en förstudie till Språkstart, en bibliotekstjänst som ska underlätta för privatpersoner och tjänstepersoner som möter små barn med försenad språkutveckling. Arbetet hämtar inspiration från liknande projekt, bland annat Språktåget i Stockholm och Västra Götaland samt Logopedväskan i Helsingborg.
Studentmedarbetarens uppgift är att ta fram ett underlag för hur liknande projekt fungerar, genom exempelvis intervjuer, studiebesök och omvärldsanalys. Studenten kommer också att vara delaktig i ett nätverk som kan bli en central del av tjänsten Språkstart på folkbiblioteken i Malmö. I uppdraget ingår bland annat samverkan med aktörer inom logopedi, förskoleförvaltningen och barnavårdscentraler.
En del av uppdraget är att ta fram ett utkast till informations- och stödmaterial riktat till föräldrar och personal. Studenten ska också sammanställa lärdomar och rekommendationer för fortsatt utveckling av Språkstart.
Studentmedarbetaren kommer att vara placerad på Lindängenbiblioteket, men arbeta tillsammans med personal från andra områdesbibliotek i Malmö samt i samarbete med andra relevanta aktörer.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan. Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar inom följande utbildningsområden:
• Logopedi
• Förskollärarprogrammet
• Barn- och ungdomsvetenskap
• Biblioteks- och informationsvetenskap
• Lärarutbildningar med inriktning mot språk, kommunikation eller specialpedagogik
Du ska ha läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studera under hela uppdragsperioden.
Du bör ha god förmåga att genomföra research, analysera information och sammanställa underlag. Du behöver också trivas i dialog med flera aktörer och ha förmåga att skapa kontakter och bygga nätverk.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av journalistiskt arbete, rapportskrivning, intervjuer eller annan form av utredningsarbete är meriterande. Erfarenhet av arbete med barn är också meriterande.
Som person är du initiativtagande, strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Med fantasi och kunskap erbjuder Biblioteken i Malmö möjligheter som utjämnar skillnader inom vitt skilda områden så som läsning, berättande, demokratiskt deltagande, kulturengagemang och digital kompetens. Biblioteken i Malmö har drygt 180 medarbetare och cirka 4000 besökare om dagen. Vi är en del i det starka kulturutbudet i staden och är med och driver utvecklingen av den moderna folkbildningen i Sverige. Vi vill ge varje generation Malmöbor förutsättningarna att vara medskapande i framtidens biblioteksverksamhet.
Arbetssätten fokuserar mer och mer på brukarmedverkan, vilket ställer höga krav på flexibilitet, samarbete och lyhördhet hos oss som arbetar här. Lindängenbiblioteket tillhör enhet Öster i avdelningen Biblioteken i Malmö. Här arbetar en sektionschef och 10 bibliotekarier/biblioteksassistenter. Biblioteket arbetar för att vara ett nav i lokalsamhället där alla ska känna sig välkomna.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 15 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan. Arbete på kvällar och helger förekommer. Arbetstiden är till stor del flexibel och planeras tillsammans med handledare för att passa dina studier.
Tillträde: 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1Så ansöker du
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9710601