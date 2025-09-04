Student Assistant
2025-09-04
Internationella Engelska Skolan i Trelleborg söker nu elevassistenter till mellanstadiet. Ta chansen att bli en del av vårt fantastiska team.
I ditt arbete som elevassistent är din roll främst att vara ett stöd i vardagen för elever med olika utmaningar och NPF-variationer. Det handlar främst om att vara tillgänglig för eleverna under lektionstid, vid övergångar, raster och i måltidssituationer i skola och fritidshem. I ditt arbete ansvarar du för att eleverna känner lust att lära och är delaktig i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. I uppdraget är det viktigt att man ser elevernas olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och hjälper eleverna att växa och utvecklas. Målet är att öka elevernas självständighet och arbeta för inkludering i så stor utsträckning som det är möjligt.
Vi söker dig som har relevant utbildning för att arbeta som elevassistent, som har erfarenhet av arbete med barn och gärna pedagogisk erfarenhet för att möta elevens behov av anpassningar på rätt nivå. Dokumenterade kunskaper inom NPF-diagnoser, god samarbetsförmåga, lösningsfokus samt lågaffektivt bemötande är meriterande.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
