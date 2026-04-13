Student - Marketing & Communications
2026-04-13
På Twoday applicerar vi AI och avancerad systemutveckling på komplexa utmaningar hos stora, nordiska kunder. Vi stöttar allt från energi- och industribolag till offentlig sektor inom områdena Data & AI, Software Development och UX/UI Design. Det ställer krav på tydlig kommunikation - både internt och externt.
Marknadsteamet arbetar nära affären med content, digital närvaro och events. Fokus ligger hela tiden på att göra vårt erbjudande begripligt, relevant och konkret. Vi söker nu en student som vill vara med och bidra i det arbetet. I rollen blir du en del av vårt globala team och kommer att samarbeta med kollegor tvärs över landsgränser.
Det här är en deltidsroll där du arbetar praktiskt med content, events och digitala kanaler.
Vad du kommer göra:
Stötta planering och genomförande av events (seminarier, webinar, interna aktiviteter)
Producera och anpassa innehåll för sociala kanaler och webb (både kommersiellt material och employer branding)
Skriva och bearbeta texter på engelska och svenska
Arbeta med praktiska och administrativa uppgifter kopplade till marknadsaktiviteter
Bidra till intern synlighet och aktivering
Rollen är som utgångspunkt på 15 timmar och kan justeras vid behov. Eftersom vi älskar att vara på vårt härliga kontor på Kungsportsavenyen 1 ser vi gärna att du också har möjlighet till att vara på plats 1-2 dagar i veckan. Självklart finns det utrymme för flexibilitet och möjlighet till visst distansarbete beroende på hur dina studier ser ut.
Om dig
Du studerar inom marknadsföring, kommunikation eller liknande område och har minst 1 år kvar på utbildningen. Du är intresserad av att omsätta dina kunskaper från utbildningen i praktiken genom att jobba med konkreta case och skapa en grym MarCom upplevelse, både internt och externt.
Vi tror att du:
Är strukturerad och får saker gjorda
Är bekväm med att ta egna initiativ i mindre uppgifter
Har ett intresse för digitala kanaler och kommunikation
Kan uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska
Detta är en roll där du kan vara kreativ och självständigt bidra med egna idéer och arbete, samtidigt som du samarbetar och kan bolla med våra seniora kollegor inom MarCom.
Vi vill gärna att du börjar hos oss redan nu under våren, så skicka in din ansökan så snart du kan. Vi går igenom ansökningarna löpande.
Har du frågor om rollen? Kontakta Magnus Löfgren på magnus.lofgren@twoday.com
.
Mångfald och inkludering
Uppfyller du inte alla listade krav? Studier har visat att kvinnor och minoritetsgrupper är mindre benägna att söka ett jobb om de inte uppfyller alla kvalifikationer. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats med mångfald och inkludering. Om du är entusiastisk över den här rollen men din tidigare erfarenhet inte matchar arbetsbeskrivningen, uppmuntrar vi dig att söka ändå.
Informationssäkerhet och bakgrundskontroller
Twoday arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi genomföra relevanta bakgrundskontroller såsom referenskontroller, ID-verifiering och i vissa fall utdrag ur kriminalregister - allt i enlighet med gällande lagar och rollens åtkomst- och ansvarsnivå. Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt, i enlighet med GDPR och med kandidatens samtycke. Så ansöker du
