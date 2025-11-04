Strömslundskolan söker elevstödjare
2025-11-04
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Strömslundsskolan ligger på västra sidan om älven i Trollhättan.
I vår verksamhet finns elever från förskoleklass till år 9 samt fritidshem. Vi är mottagande skola inom likvärdig skola. På skolan har vi en hög grad av erfarna och legitimerade lärare. Våra elever känner sig trygga på skolan och har goda studieresultat. Skolan kännetecknas av ett gott samarbete kollegor emellan och en god arbetsmiljö.
Då skolan har fått ett utökat behov kring elever söker vi nu förstärkning i form av elevstödjare för elever som är i behov av ett extra ordinärt särskilt stöd. De här eleverna har olika stödbehov men de är i behov av ett stöd i form av en person som kan utveckla lärmiljön och stödja eleven i lärandet och verka för elevens bästa i relation till sig själv och i samspelet med kamrater och andra vuxna.
Vi ser att du genom dina gedigna kunskap om vad som underlättar lärandet bidrar du med stöd och lösningar när det gäller tydliggöranden, hjälpmedel och struktur i den fysiska och psykosociala miljön, för alla elever men specifikt för elever med funktionsvariationer.
Arbetsuppgifterna innehåller både arbete med enskild elev samt elever i mindre grupp. Du kommer att vara delaktig i att planera, genomföra, dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten tillsammans med teamet där lärare har det yttersta ansvaret för undervisningen. Du vill och är bra på att arbeta med andra men kan också ta ansvar på egen hand och ska vara en god vuxen förebild i allt du gör. I en tjänst kan det förekomma bussvärdsskap, vilket innebär att åka med elever till och från skolan i planerad skolskjutstrafik. Kvalifikationer
För denna tjänst krävs:
• utbildning till elevassistent, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• kunskap om olika funktionsvariationer och hur de påverkar lärandet för en enskild elev och även vad det kan innebära i relation till omgivningen och miljön.
• kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik i både teori och praktik.
• uppdragsmedvetenhet där målet alltid är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.
• att du är ansvarsfull och jobbar bra i team men också självständigt.
• att du kan lämna goda referenser från tidigare arbete med barn/elever som visar att du kan omsätta dina kunskaper i praktiken.
Meriterande är erfarenhet av arbete med äldre elever på mellan- och högstadiet i behov av stöd på olika sätt men även positivt om du arbetat i särskild undervisningsgrupp där flera elever med stödbehov som grupp arbetar.
Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och vi kan komma att avsluta ansökningstiden tidigare om rätt sökanden hittas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
