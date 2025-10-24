Stridsledningsbefäl
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu en för att stärka upp vårat team!
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1700 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Om enheten
Du kommer att tillhöra Genomförandeenhet Syd stab (GE Syd) med placering i Karlskrona. GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Företräda, leda och utveckla funktioner och verksamhet inom eget ansvarsområde
• Leder genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och redovisning av uppdrag inom enhetens ansvarsområde
• Övrigt förekommande stabsarbete.
• Beredd att överta stabschefs uppgifter
Arbetet innebär resor inom landet, krigsplacering vid FMTIS samt eventuell internationell tjänstgöring.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
• OR6-8
• Erfarenhet av genomförandeledning och styrning motsvarande bataljonsnivå
• Körkort *B*** manuell växellådaDina personliga egenskaper
Du har lätt att samarbeta med andra samt skapa och bibehålla förtroendet både internt och externt. Du tar egna initiativ och kan självständigt driva enhetens arbete i mål. Du prestigelös och har lätt för att anpassa dig och vara flexibel och lyhörd på ett ödmjukt sätt. Det är viktigt att du har en analytisk och strukturerad förmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• FM verksamhet och organisation på taktisk/operativ nivå
• Grundläggande teknisk förståelse
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställdinom Försvarsmakten.
Arbetsort: Karlskrona.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetet innebär resor inom landet.
Önskvärt tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig:
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Richard Ottosson, Marie Bergkvist alt. Dan Öman.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr, martin.sparr@mil.se
SEKO - Matz Felix, matz.felix@mil.se
SACO - Agnetha Landquist, agneta.lindberg@mil.se
OFRO - Heikki Videll, heikki.widell@mil.se
Samtliga personer ovan nås via växel 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-21. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
