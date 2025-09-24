Strategisk trafikplanerare buss
Om VR Sverige:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om rollen:
Som strategisk trafikplanerare för buss spelar du en nyckelroll i att forma framtidens kollektivtrafik. Du samarbetar nära med uppdragsgivare, interna avdelningar och externa partners för att ta fram strategiska trafikupplägg som möter både kundbehov och affärsmål. Arbetet innebär att analysera resandemönster, identifiera förbättringspotential och omsätta insikter till konkreta trafikförslag inom befintliga affärer. Det kan exempelvis vara nya linjer, förändrade linjesträckningar eller förändrat tidtabellsutbud.
Du kommer vara i nära samarbete med vår anbudsavdelning och ta fram kompletta och konkurrenskraftiga trafikplaner. Här ingår planering att ta fram långsiktiga trafikutvecklingsplaner för hela den upphandlade kontraktslängden till att detaljplanera tidtabell, omlopp och personaltjänster.
Som strategisk planerare kommer du också få ansvar som delprojektledare i våra uppstartprojekt när vi ska starta nytt avtal efter vunna upphandlingar. Där får man ansvar för trafikplaneringen till trafikstarten då det lämnas över till taktisk trafikplanerare.
Då arbetsuppgifter till stor del är projektbaserade kommer arbetsuppgifterna och fokus variera över tid. Till exempel kan det ett år vara mycket fokus på planering i anbud och året efter uppstart av nytt kontrakt och trafikutveckling.
Du kommer att använda planeringsverktyg Hastus för att skapa effektiva tidtabeller, omlopp och tjänster. Rollen kräver god förståelse för både operativa och strategiska perspektiv, samt förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
Om teamet:
Trafikplaneringen är en viktig del av vår verksamhet som bidrar till att säkerställa ett optimalt utnyttjande av företagets viktigaste resurser för vår busstrafik. Rollen tillhör den centrala trafikplaneringen inom VR Sverige och rapporterar direkt till Head of Planning som sitter med i den svenska ledningsgruppen. De närmsta kollegorna är andra kompetenta trafikplanerare som arbetar med VR Sveriges tåg och busskontrakt samt upphandlingar av nya affärer.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en analytisk och samarbetsinriktad person som har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du trivs med att ta initiativ, driva utveckling och har förmågan att se både helheten och detaljerna.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av att arbeta med planering av tidtabeller, omlopp och tjänster för busstrafik.
• Kunskaper i planeringsverktyget Hastus eller liknande planeringssystem.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntlig och skriftligt.
• Arbetar obehindrat i MS Office.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av trafikutveckling inom busstrafik.
• Tidigare erfarenhet av planering i trafikupphandlingar.
• Har en relevant utbildning, gärna med inriktning mot logistik eller transport.
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Har du frågor om tjänsten kontakta Head of Planning stefan.aberg@vrsverige.com
. Ersättning
