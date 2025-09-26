Strategisk inköpare till Chemgroup
Är du en strategisk inköpare som vill ta nästa steg i ett växande och hållbart bolag? Hos Chemgroup får du en nyckelroll med fokus på leverantörsutveckling, affärsförhandlingar och strategiskt inköpsarbete i en komplex och samhällsviktig bransch. Du blir en del av ett prestigelöst team där du får ta ansvar, påverka och växa - både i rollen och tillsammans med företaget! Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Chemgroup.Om företaget
Chemgroup AB är en ledande specialist inom hållbar kemikaliehantering - och ett av få bolag i Norden som erbjuder en heltäckande lösning för inköp, logistik, efterlevnad och systemstöd av kemikalier. Som leverantör finns de tillgängliga som en förlängning av kundens team - med syftet att ta hand om hela kedjan inom kemikaliehantering, från strategi och inköp till uppföljning och dokumentation. På så sätt hjälper de företag att fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som de bidrar till en säkrare, mer effektiv och hållbar produktion.
Chemgroup AB bildades hösten 2024 genom sammanslagningen av Sisource och Chemgroup Scandinavia och erbjuder idag en komplett helhetslösning till företag inom industri, flyg, försvar och flera andra branscher där kemikaliekraven är höga. Bolaget befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas, vilket innebär stora möjligheter för nya medarbetare att vara med och forma företagets framtid. Som arbetsgivare präglas Chemgroup av en prestigelös kultur. Tillsammans med dina kollegor får du möjligheten att göra en verklig skillnad, med mätbara resultat - Chemgroup bidrar till en bättre värld! Dina arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare på Chemgroup spelar du en nyckelroll i att säkra, utveckla och effektivisera leverantörssamarbete och inköpsprocesser. Rollen är bred och utvecklande - perfekt för dig som trivs med att kombinera affärsmässighet, förhandlingar och processutveckling i en komplex bransch. Du arbetar med ett urval av de mest centrala leverantörerna och ansvarar över strategiska frågor som avtal, förhandlingar, leverantörsutveckling och förbättringsarbete samt med vissa operativa delar för att säkerställa förståelse för hela inköpsflödet.
Rollen innebär att du bevakar att mål uppnås, att rätt avtal är på plats och att korrekt data inhämtas från leverantörer. Du stöttar även teamet i avtalsfrågor och fungerar som ett erfaret bollplank i komplexa inköpssituationer. Du samarbetar tätt med produktspecialister, som är centrala i produkt- och leverantörsupplägg, samt med kundutvecklare, kundservice och KAM-funktioner i frågor kopplade till kundkrav.
Ansvar över nyckelleverantörer och deras avtal.
Leda förhandlingar och säkerställa kostnadseffektivitet.
Identifiera förbättringsområden och utveckla inköpsrutiner.
Implementera nya leverantörer utifrån kundprojekt.
Samarbeta nära med produktspecialister och andra interna funktioner.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
• Minst tre års erfarenhet av inköp
• Dokumenterad erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och leverantörsutveckling
• God vana av att arbeta med Excel och datadrivna analyser
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Förmåga att arbeta strukturerat och driva inköpsrelaterade förbättringsinitiativ
Meriterande:
• Erfarenhet av Visma Business eller liknande affärssystem
• Bakgrund inom försäljning eller kommersiella roller
Vi söker dig som är engagerad, initiativrik och trivs i en miljö där du får ta ansvar och påverka. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann och har förmågan att prioritera rätt. Med en analytisk och problemlösande inställning driver du arbetet framåt och bidrar gärna till utveckling av processer och rutiner. Du är strategisk, affärsmässig och har pondus nog att förhandla och bygga starka relationer med leverantörer. Samtidigt är du prestigelös och delar gärna med dig av din kunskap. Du samarbetar väl med andra, tar initiativ och vågar utmana för att skapa värde för både kund och organisation.
Övrig information
Start: Hösten 2025 Plats: Linköping med möjlighet till hybridarbete Lön: Enligt överenskommelse
