Strategisk inköpare Teknik och fastighet

Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Vill du veta lite mer om oss och hur det är att arbeta på förvaltningen, läs mer på vår jobba hos oss-sida! https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-inkops-och-upphandlingsf%C3%B6rvaltningen
Publiceringsdatum2025-10-10
Vill du vara med och bidra till hållbara inköp och affärer för oss i Göteborgs Stad, dem vi är till för och omvärlden? Har du erfarenhet inom inköp och upphandling, är trygg i dig själv och gillar att samverka med andra? Sök till strategisk inköpare hos oss.
Förvaltningen är i en utvecklingsprocess där mycket spännande händer kopplat till såväl vår organisation som arbetssätt. Vi ska stärka vårt kundorienterade förhållningssätt och vi ska bli ännu bättre på att utveckla det strategiska arbetet.
På inköps- och upphandlingsförvaltningen, enhet teknik och fastighet, ska vi tillsätta tre tjänster som strategiska inköpare inom följande områden:
• Tekniska konsulter
• Delad roll inom tekniska konsulter samt servicearbeten och mindre entreprenader
• IT tjänster, exempel på avtalsområden inom denna kategori är IT konsulter samt datautbildningar
Som strategisk inköpare ansvarar du för att utveckla inköpsarbetet inom ditt kategoriområde i Göteborgs Stad.
Det innebär att:
• Ta fram och utveckla kommersiella strategier, genomföra behovsanalyser och marknadsundersökningar inför upphandling samt utveckla upphandlingsdokument, utföra anbudsutvärderingar och leda leverantörsförhandlingar.
• Genomföra löpande avtalsförvaltning mot dina avtal och leverantörer.
• Ansvara för att upprätthålla starka affärsrelationer till våra leverantörer och säkra kontinuerlig förvaltning och uppföljning av dina avtal.
• Bygga och vidmakthålla starka relationer med våra beställare/kunder.
• Delta i olika inköpsrelaterade projekt.Kvalifikationer
Som strategisk inköpare söker vi dig med flera års erfarenhet av att driva upphandlingar i offentlig eller privat sektor samt för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning. Har du erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete eller strategiskt arbete i en större organisation ser vi det som meriterande.
För tjänsterna inom kategorierna tekniska konsulter samt den delade tjänsten ser vi gärna att du har god kunskap av bygg- och anläggningsbranschens allmänna bestämmelser ABK09, AB04 och ABT06.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du är trygg i dig själv och kan fatta genomtänkta beslut även i komplexa situationer med en genuin vilja att göra bra affärer med göteborgarnas bästa i fokus. Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och samverkar med andra för att hitta bra lösningar och värdeskapande. Du bygger upp kunskap genom att omvärldsbevaka och följa trender inom kategoriområdet, ser lösningar och utvecklar där förändring behöver ske.
Du kan projektledning och kan balansera kundens behov och övriga aspekter som bidrar till ett bra resultat med kunden i fokus. Du driver ditt eget arbete framåt såväl som att du gillar att vara en del av en grupp och har lätt för att samarbeta med andra. Du är lyhörd och söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv.
Välkommen med din ansökan redan idag, vi utför urval löpande!
ÖVRIGT
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Göteborgs Stad , Inköps-och upphandlingsförvaltningen
Enhetschef
Patrik Bjerninge patrik.bjerninge@ink.goteborg.se 031-3663747
