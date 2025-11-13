Strategisk inköpare MedTech
2025-11-13
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som Strategisk inköpare ansvarar du för inköp av material och tjänster med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.
Du kommer att:
Förhandla priser och kontrakt samt utveckla leverantörsrelationer.
Säkerställa leverantörskvalificering och audits enligt ISO 13485.
Bygga långsiktiga partnerskap med nyckelleverantörer.
Driva förbättringsarbete och processutveckling inom inköp.
Erfarenhet och kompetens:
Vi söker dig som har:
3-5 års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom MedTech eller liknande industri.
Erfarenhet av inköp enligt ISO 13485.
God förståelse för operativt inköp och dess processer.
Viss erfarenhet av tullhantering.
Starka förhandlings- och kommunikationsförmågor.
Flytande svenska och engelska.
Resultatorienterad, proaktiv, ödmjuk och operativ.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar och tillsätter uppdrag löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Per Nyberg på telefon 070 748 18 91 alternativt 010 332 29 20.
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
