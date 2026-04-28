Strategisk inköpare inom IT
Är du en lagspelare som ser möjligheter och triggas av att göra bra affärer? Har du erfarenhet som strategisk inköpare inom offentlig sektor? Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där vi tillsammans skapar samhällsnytta. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som strategisk inköpare genomför du upphandlingar på ett affärsmässigt, effektivt sätt och i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning, främst lagen om offentlig upphandling (LOU).
Inköpsarbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv i dialog med verksamheten, med allt från behovsinventering till uppföljning och analys. Du leder upphandlingsprojekten, hjälper referensgrupper att formulera krav, upphandlar och ansvarar för den kommersiella avtalsförvaltningen. Vidare arbetar du aktivt i kategoristyrningsarbetet och bidrar till att ta fram specifika kategoristrategier. Vi ser gärna att du motiveras av att utveckla leverantörskontakter och att stötta verksamheten i leveransuppföljningen.
Inköpsenheten genomför upphandlingar och avrop för Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Utbetalningsmyndigheten och Valmyndigheten. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt med andra kollegor med olika kompetenser inom enheten samt den beställande verksamheten.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med kunniga kollegor. Arbetet är kvalificerat och spänner över många frågor vilket ger dig nya kunskaper på bredden och på djupet. Arbetstiden är flexibel och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Inköpsenheten består av cirka 50 medarbetare och är uppdelad i tre sektioner. Två sektioner med Inköpare och Strategiska inköpare och en sektion med fokus på Inköpsanalys och Styrning.
Enheten behöver nu förstärkas med en Strategisk inköpare med fokus på Programvaror och licenser. Placeringsort är Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut
ha en mycket god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska som engelska
vara trygg och stabil som person och i din yrkesroll
ha god samarbetsförmåga
ha ett coachande förhållningssätt, helhetssyn och vara bra på dialog, förankring och samverkan.
Du ska även ha:
relevant högskoleutbildning om 120p/180hp (juridik, ekonomi, logistik eller teknik) eller annan utbildning som bedöms relevant exempelvis yrkeshögskola inom strategiskt inköp
minst 5 års aktuell och relevant erfarenhet som strategisk inköpare/upphandlare
aktuell och god kunskap om lagen om offentlig upphandling
erfarenhet av att följa upp krav under avtalstiden (avtalsförvaltning).
Det är önskvärt att du har erfarenhet av inköp och upphandling av programvaror och licenser. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av kravställning inom hållbarhetsområdet samt erfarenhet av att arbeta med kategoristyrning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Möjlighet till distansarbete finns till viss del.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
HR-specialist
Jennifer Ahlberg jennifer.ahlberg@skatteverket.se Jobbnummer
9879879