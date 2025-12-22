Strategisk inköpare
Viscaria Kiruna AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kiruna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kiruna
2025-12-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viscaria Kiruna AB i Kiruna
Om Viscaria
Gruvaktiebolaget Viscaria är ett svenskt börsnoterat bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Viscariafyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering och vårt växande team av experter innebär att bolaget har goda förutsättningar att leverera kvalitativ koppar.
Med hjälp av senaste teknik inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar vi efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter. Utöver Viscariagruvan har bolaget bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo.
Om rollen
Som strategisk inköpare får du en central roll i uppbyggnaden av vår verksamhet. Du arbetar både strategiskt med att utveckla processer och leverantörsbas, och operativt med det dagliga inköpsarbetet för att säkerställa att rätt material och tjänster finns på plats i rätt tid.
En stor del av våra inköp avser anläggningsentreprenader, tekniska system och konsulttjänster, vilket innebär att du ofta arbetar med branschens standardavtal och AMA-struktur i både upphandlingar och avtalsuppföljning.
Du kommer bland annat att:
Tillsammans med inköpsorganisationen utveckla och implementera kategoriplaner och processer
Driva anbud, förhandling och avtalsskrivning med leverantörer, nationellt och internationellt
Hantera operativa inköp: beställningar, orderläggning, leveransbevakning och uppföljning
Säkerställa att leveranser sker i tid och uppfyller våra kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetskrav
Följa upp leverantörsprestanda och aktivt utveckla vår leverantörsbas
Stödja verksamheten mot uppsatta projekt- och kostnadsmål
Bidra till att etablera rutiner, mallar, systemstöd och arbetssätt inom inköp i samråd med inköpschef
Din bakgrund och profil
Vi tror att du som söker har:
Erfarenhet av inköpsarbete, gärna inom industri, gruv-, process- eller tillverkningsindustrin
God vana av förhandling, avtal och leverantörsrelationer
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med inköp
God analytisk förmåga och intresse för kostnadsuppföljning och affärsmässighet
Då engelska är vårt koncernspråk bör du ha goda kunskaper i engelska samt svenska både i tal och skrift
Minst B körkort
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i:
AB 04 och ABT 06
ABK 09
AMA Anläggning, AMA AF samt MER Anläggning
Övriga relevanta branschdokument kopplade till entreprenad- och konsultupphandlingar
Det är extra meriterande om du har:
Erfarenhet av stora projektupphandlingar och/eller CAPEX-investeringar
Erfarenhet från gruv- eller tung industri
Erfarenhet av att arbeta i Kommers och MRP system, ex M3
Vana av att bygga upp processer och arbetssätt i en organisation i förändring eller uppstart
Som person är du:
Strukturerad, pålitlig och självgående
Affärsmässig, kommunikativ och bra på att skapa förtroendefulla relationer
Prestigelös och trivs i en uppstarts- och tillväxtmiljö med högt tempo
Lösningsorienterad, engagerad och trivs med att ta ägarskap hela vägen från idé till genomförande
Varför välja Viscaria?
Att bli en del av vårt team innebär att du får möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi alla arbetar i nära samarbete där dina idéer och insatser gör verklig skillnad, och det finns alltid möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Vi är stolta över den mångfald vi har i vår organisation, där vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i hela företaget samt en bra blandning av etnicitet och ålder.
Vi har en platt organisation där öppenhet och inkludering står i fokus, vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Avdelning: Finans
Sista dag att ansöka är 11 januari 2026. Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: Viscarias huvudkontor i Kiruna med goda möjligheter till distansarbete. Rollen förutsätter samtidigt en huvudsaklig närvaro på kontoret. Publiceringsdatum2025-12-22Kontaktperson för detta jobb
Inköpschef, Robert Åkerlind
Du är varmt välkommen med eventuella frågor via robert.akerlind@viscaria.com
och telefon 076-762 06 61
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.Viscaria arbetar enligt en fastlagd rekryteringsprocess och tar inte emot erbjudanden om externa rekryteringstjänster eller kandidatförslag. Tack för förståelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6921657-1763275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viscaria Kiruna AB
(org.nr 556747-7798), https://career.viscaria.com
Viscariavägen 10 (visa karta
)
981 99 KIRUNA Arbetsplats
Viscaria Kontakt
Robert Åkerlind robert.akerlind@viscaria.com +46767620661 Jobbnummer
9660848