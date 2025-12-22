Strategisk inköpare

Viscaria Kiruna AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kiruna
2025-12-22


Om Viscaria
Gruvaktiebolaget Viscaria är ett svenskt börsnoterat bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Viscariafyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering och vårt växande team av experter innebär att bolaget har goda förutsättningar att leverera kvalitativ koppar.
Med hjälp av senaste teknik inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar vi efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter. Utöver Viscariagruvan har bolaget bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo.

Om rollen
Som strategisk inköpare får du en central roll i uppbyggnaden av vår verksamhet. Du arbetar både strategiskt med att utveckla processer och leverantörsbas, och operativt med det dagliga inköpsarbetet för att säkerställa att rätt material och tjänster finns på plats i rätt tid.
En stor del av våra inköp avser anläggningsentreprenader, tekniska system och konsulttjänster, vilket innebär att du ofta arbetar med branschens standardavtal och AMA-struktur i både upphandlingar och avtalsuppföljning.

Du kommer bland annat att:

Tillsammans med inköpsorganisationen utveckla och implementera kategoriplaner och processer

Driva anbud, förhandling och avtalsskrivning med leverantörer, nationellt och internationellt

Hantera operativa inköp: beställningar, orderläggning, leveransbevakning och uppföljning

Säkerställa att leveranser sker i tid och uppfyller våra kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetskrav

Följa upp leverantörsprestanda och aktivt utveckla vår leverantörsbas

Stödja verksamheten mot uppsatta projekt- och kostnadsmål

Bidra till att etablera rutiner, mallar, systemstöd och arbetssätt inom inköp i samråd med inköpschef


Din bakgrund och profil
Vi tror att du som söker har:

Erfarenhet av inköpsarbete, gärna inom industri, gruv-, process- eller tillverkningsindustrin

God vana av förhandling, avtal och leverantörsrelationer

Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med inköp

God analytisk förmåga och intresse för kostnadsuppföljning och affärsmässighet

Då engelska är vårt koncernspråk bör du ha goda kunskaper i engelska samt svenska både i tal och skrift

Minst B körkort


Vi ser gärna att du har goda kunskaper i:

AB 04 och ABT 06

ABK 09

AMA Anläggning, AMA AF samt MER Anläggning

Övriga relevanta branschdokument kopplade till entreprenad- och konsultupphandlingar


Det är extra meriterande om du har:

Erfarenhet av stora projektupphandlingar och/eller CAPEX-investeringar

Erfarenhet från gruv- eller tung industri

Erfarenhet av att arbeta i Kommers och MRP system, ex M3

Vana av att bygga upp processer och arbetssätt i en organisation i förändring eller uppstart


Som person är du:

Strukturerad, pålitlig och självgående

Affärsmässig, kommunikativ och bra på att skapa förtroendefulla relationer

Prestigelös och trivs i en uppstarts- och tillväxtmiljö med högt tempo

Lösningsorienterad, engagerad och trivs med att ta ägarskap hela vägen från idé till genomförande


Varför välja Viscaria?
Att bli en del av vårt team innebär att du får möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi alla arbetar i nära samarbete där dina idéer och insatser gör verklig skillnad, och det finns alltid möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Vi är stolta över den mångfald vi har i vår organisation, där vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i hela företaget samt en bra blandning av etnicitet och ålder.
Vi har en platt organisation där öppenhet och inkludering står i fokus, vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

Avdelning: Finans
Sista dag att ansöka är 11 januari 2026. Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: Viscarias huvudkontor i Kiruna med goda möjligheter till distansarbete. Rollen förutsätter samtidigt en huvudsaklig närvaro på kontoret.


2025-12-22

Kontaktperson för detta jobb
Inköpschef, Robert Åkerlind
Du är varmt välkommen med eventuella frågor via robert.akerlind@viscaria.com och telefon 076-762 06 61
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.Viscaria arbetar enligt en fastlagd rekryteringsprocess och tar inte emot erbjudanden om externa rekryteringstjänster eller kandidatförslag. Tack för förståelsen.

Arbetsgivare
Viscaria Kiruna AB (org.nr 556747-7798), https://career.viscaria.com
Viscariavägen 10 (visa karta)
981 99  KIRUNA

Arbetsplats
Viscaria

Kontakt
Robert Åkerlind
robert.akerlind@viscaria.com
+46767620661

