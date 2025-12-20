Strategisk Inköpare
2025-12-20
Om uppdragetI rollen som Strategic Purchaser ingår du i ett kategoriteam med ansvar för att driva den strategiska agendan gentemot nyckelleverantörer och tekniskt avancerade lösningar. Du har ett kommersiellt helhetsansvar för strategiska leverantörer och arbetar nära produktion, produktledning, produktutveckling och leverantörer för att säkerställa rätt balans mellan kvalitet, kostnad och teknik.
Uppdraget omfattar även:- Ansvar för leverantörsprestanda och hantering av eskalerade ärenden- Deltagande i utvecklingsprojekt med fokus på sourcingaktiviteter och kommersiellt välgrundade beslut- Arbete med långsiktiga kostnadsaktiviteter- Upprättande och förvaltning av leverantörsavtal- Kontinuerlig utveckling och styrning av samarbeten med leverantörer- Medverkan i strategiska initiativ såsom make/buy-analyser och lokalisering av leverantörskedjor i strategiska länderKrav- Erfarenhet av strategiskt inköp (nivå 3, ca 3-7 års relevant erfarenhet)- Förmåga att utveckla avtal som stödjer kommersiella mål- Juridisk och kommersiell förståelse- Erfarenhet av konsignationsupplägg hos leverantörer- Dokumenterad förmåga att driva och utveckla effektiva leverantörsrelationer- God förståelse för ledningssystem, Code of Conduct och ERP-system- Erfarenhet av att arbeta i process- och projektdrivna organisationer- Ett proaktivt och självgående arbetssätt- Intresse för och/eller erfarenhet av tekniskt drivna verksamheter- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap och/eller erfarenhet av Lean, Six Sigma, 5S eller liknande förbättringsmetoder
Språk: Krav på Svenska
Uppdrags start: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-12-31
Distansarbete: Nej
Område: Göteborg
Svar senast: 2026-01-08
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
• Ditt uppdaterade CV
• Tillgänglighet att påbörja uppdraget
Beskriv i motiveringen varför du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställning, utbildning och personliga egenskaper.
Observera: Vi accepterar inte ansökningar via post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
Löpande erbjudande: Observera att för denna roll erbjuder vi löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdragen före deadline. Om du är intresserad rekommenderar vi att du ansöker omedelbart.
Ritu Sareen ritu.sareen@progalaxy.se
