Strategisk inköpare
2025-12-15
Poolia söker en strategisk inköpare till Saab Surveillance i Solna.
I rollen som strategisk inköpare blir du en del av ett team som driver den långsiktiga strategin för nyckelleverantörer och säkerställer tillgången till avancerad och banbrytande teknik. Du får kontoansvar för utvalda strategiska leverantörer och ett kommersiellt ansvar för att säkerställa optimala affärslösningar. Du arbetar nära produktion, produktledning, produktdesign och teknikutveckling för att samordna krav, kvalitet, kostnad och teknik.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Äga och utveckla relationer med strategiska leverantörer
• Förhandla och upprätta leverantörsavtal (kommersiella och juridiska delar).
• Driva långsiktiga kostnadsaktiviteter, prisstrategier och total cost of ownership.
• Säkerställa leverantörers kvalitet, leveransförmåga och teknikutveckling.
• Arbeta datadrivet med analys, rapportering och visualisering (främst i Excel).
• Leda eller bidra i specifika projekt, t.ex. strategiska köp/inköpsbeslut och lokalisering av
leveranskedjan i utvalda länder.
• Koordinera tvärfunktionellt med produktion, R&D, produktledning och supply chain.
Vem är du?
Du har stark affärsförståelse, ett analytiskt och kommersiellt driv och trivs i en tekniskt avancerad miljö där inköp är nära kopplat till produkt och teknik.
Vi tror att du har:
• Dokumenterad erfarenhet som Strategisk inköpare / Category Manager / Sourcing i en process- eller projektstyrd organisation.
• Förmåga att utveckla och förhandla avtal som stödjer affärens kommersiella mål.
• Analytiskt arbetssätt och vana att tolka stora datamängder.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Excel
• Juridisk och kommersiell erfarenhet kopplat till avtal, inköpsjuridik och leverantörsvillkor.
• Bevisad förmåga att skapa effektiva leverantörsrelationer och driva förbättring.
• Proaktivt, självdrivet arbetssätt och förmåga att nå resultat självständigt och i team.
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet från högteknologisk industri (t.ex. elektronik, sensorer, systemutveckling, försvar/automation).
• Metodkunskap inom Lean, Six Sigma, 5S eller liknande förbättringsramverk.
• Intresse/erfarenhet av att arbeta i en teknikdriven kultur nära R&D och produktdesign.
• Erfarenhet av global sourcing och leverantörslokalisering.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
