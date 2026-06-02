Strategisk Försäljningschef | Finanslaget | Borås
2026-06-02
Finanslaget är ett Boråsbaserat finansbolag inom Edge & Gain AB. Sedan 2013 har bolaget hjälpt företag att växa genom smarta finansieringslösningar och långsiktiga partnerskap. Verksamheten präglas av ett starkt entreprenörskap, modern systemutveckling och affärsnära relationer – där teknik, människa och affär möts i en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar.
Bolaget består av cirka 25 medarbetare och befinner sig i en spännande tillväxtfas med tydliga ambitioner kring expansion, utveckling av nya affärsområden och fortsatt skalbarhet. Här finns en stark vilja att utvecklas – och en miljö där du som ledare har stor möjlighet att påverka både riktning och resultat.
Som Strategisk Försäljningschef har du en nyckelroll i bolagets fortsatta utveckling. Du ansvarar för att leda, utveckla och strukturera försäljningsarbetet med fokus på tillväxt, lönsamhet och långsiktiga affärsrelationer.
Rollen är både strategisk och operativ – du sätter riktning för affären samtidigt som du är nära verksamheten och driver genomförande i vardagen.
Du kommer att:
Utveckla och implementera försäljningsstrategier som möjliggör fortsatt expansion
Coacha, utveckla och följa upp säljorganisationen mot tydliga mål
Skapa struktur, arbetssätt och uppföljning för en skalbar och effektiv försäljning
Driva affärsutveckling och identifiera nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar
Vidareutveckla befintliga kundrelationer och skapa nya strategiska partnerskap
Stärka samarbetet mellan försäljning, marknad och ledning
Bidra till att bygga en långsiktigt hållbar och växande organisation
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och relationsstark ledare med starkt affärsdriv. Du har förmågan att kombinera ett strategiskt perspektiv med operativ handlingskraft och trivs i en miljö där tempot är högt och förändring är en naturlig del av vardagen.
Du är prestigelös, engagerad och van att skapa struktur i organisationer i tillväxt. Samtidigt har du en naturlig förmåga att bygga förtroende, utveckla människor och skapa resultat genom andra.
Du är:
Strategisk men handlingskraftig – får saker att hända
Tydlig och trygg i ditt ledarskap
Relationsskapande och affärsnära
Prestigelös och samarbetsorienterad
Van att arbeta i entreprenörsdrivna bolag
Bekväm i att skapa struktur i miljöer där allt inte är på plats från början
Du har:
Dokumenterade säljresultat och vana att driva tillväxt
Dokumenterade resultat av att leda och utveckla team
Erfaren ledare med personal- och/eller resultatansvar
Gedigen affärsförståelse och stark finansiell förståelse
Van att arbeta i ägarledda bolag och har förståelse för dess dynamik
Erfarenhet av affärsutveckling och att skapa nya affärsmöjligheter
Förmåga att bygga struktur, processer och uppföljning i en tillväxtresa
Meriterande
Erfarenhet av försäljning inom finans, bank eller närliggande bransch
Erfarenhet av kreditbedömning eller närliggande affärsanalys är meriterande
Coachutbildning eller motsvarande ledarskapsutbildning
Finanslaget erbjuder
Friskvårdsbidrag
30 semesterdagar per år
Moderna och centralt belägna lokaler i Borås
Flexibla arbetsformer
Stark gemenskap
Framför allt erbjuder Finanslaget en möjlighet att vara med och påverka på riktigt – i ett entreprenörsdrivet bolag där idéer snabbt blir verklighet och där du får vara med och forma nästa steg i bolagets resa.
Om rekryteringsprocessen
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Isabelle Bernhardsson via e-post: isabelle.bernhardsson@lernia.se
I denna rekrytering förekommer tester och bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. I och med din ansökan godkänner du att vi gör en bakgrundskontroll. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via Bank-ID innan kontrollen genomförs.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7828608-2029895".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lernia Bemanning AB
