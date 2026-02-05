Strategic Purchaser - Euroform Group
AB Euroform / Inköpar- och marknadsjobb / Tranås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tranås
2026-02-05
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Euroform i Tranås
, Motala
eller i hela Sverige
Vi stärker vår inköpsfunktion och söker nu en Strategic Purchaser med ansvar för att vidareutveckla våra strategiska inköp och leverantörsrelationer i linje med verksamhetens långsiktiga mål.
Rollen innebär ett tydligt strategiskt mandat med fokus på struktur, analys och affärsmässighet. Du arbetar nära verksamheten för att säkerställa konkurrenskraftiga inköpslösningar, hållbara leverantörsstrukturer och mätbara kostnadsförbättringar.
Ditt uppdrag
I rollen arbetar du med att omsätta affärs- och verksamhetsbehov till en tydlig och långsiktig inköpsstrategi. Det handlar om att förstå marknaden, analysera spend, driva förhandlingar och utveckla kategorier och leverantörsbas på ett strukturerat och affärsnära sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
- Driva och utveckla det strategiska inköpsarbetet inom utvalda kategorier
- Genomföra marknads-, leverantörs- och spendanalyser som underlag för beslut och prioriteringar
- Ansvara för avtals- och prisförhandlingar samt säkerställa kommersiellt hållbara avtal
- Arbeta med category management och utveckla inköpsstrategier per kategori
- Identifiera och realisera kostnadsbesparingar genom cost optimization-initiativ
- Arbeta strukturerat med riskhantering kopplat till leverantörer, avtal och försörjning
- Följa upp leverantörsprestanda och driva förbättringsarbete i samverkan med interna intressenter
Rollen är en central del av företagets inköps- och affärsfunktion och innebär nära samarbete med såväl interna funktioner som externa leverantörer. Du bidrar aktivt till att skapa transparens, struktur och långsiktig affärsnytta i inköpsarbetet.Publiceringsdatum2026-02-05Profil
Du har ett starkt affärsmässigt driv och trivs i en roll där analys, struktur och förhandling kombineras med strategiskt tänkande. Du är trygg i dialoger med leverantörer och van att fatta beslut baserat på data, marknadsinsikter och verksamhetens behov.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av strategiskt inköp i en industriell eller affärsnära miljö, gärna i en kravstyrd verksamhet såsom automotive
- God förhandlingsvana och förståelse för avtalsjuridik och kommersiella villkor
- Förmåga att arbeta analytiskt med marknads-, leverantörs- och spendanalyser
- Erfarenhet av Category Management och inköpsstrategiskt arbete
- En strukturerad och självgående arbetsstil med tydligt resultatfokus
Som person är du analytisk, affärsmässig och kommunikativ. Du arbetar strategiskt men har samtidigt förmågan att omsätta planer till konkreta resultat. Du tar ansvar, driver dina frågor självständigt och bygger förtroende i samarbeten - både internt och externt.
Du är van att arbeta i digitala miljöer och använder systemstöd som en naturlig del av ditt arbetssätt. God förmåga att arbeta i Microsoft 365 samt att strukturera, dokumentera och följa upp affärsinformation i digitala verktyg är en förutsättning i rollen. Vi utgår från att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en strategiskt viktig roll med tydligt mandat och stor möjlighet att påverka hur inköpsfunktionen utvecklas framåt. Här får du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner, korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på långsiktig affärsnytta.
För rätt person är detta en möjlighet att ta en nyckelroll i utvecklingen av vårt inköpsarbete och bidra med struktur, affärsmässighet och strategiskt genomslag i en organisation i fortsatt utveckling.
Let's connect!
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Euroform
(org.nr 556289-1308) Arbetsplats
Procurement Kontakt
Tina Edsmalm +46791423889 Jobbnummer
9725725