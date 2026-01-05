Strategianalytiker
Ellevio AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Falun
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Nu söker två personer som vill vara en del av vårt team inom Strategisk analys med placering i Stockholm.
Om rollen som Strategianalytiker
Som analytiker i vårt team Strategisk analys kommer du att vara en nyckelperson i Ellevios strategiska arbete. Du kommer att vara del av ett team med ansvar att driva analysprocessen i en stor mängd varierande frågor så som Ellevios finansiella och operativa planering, prismodeller, investeringsoptimering, regleringsarbete, effektivisering/optimering, M&A och finansiering. Utifrån analyserna och underlagen kommer du också ta fram presentationsmaterial i Powerpoint som du därefter presenterar för Ellevios ledningsgrupp och ägare.
"Det här är spännande tjänster med varierande arbetsuppgifter inom många olika strategiska områden. Rollerna är analytiska och beräkningsorienterade och arbetsuppgifterna får stor inverkan på Ellevios långsiktiga framgång. Ingen dag är den andra lik och man får en unik möjlighet att bli djupt involverad i Ellevios framtida inriktning." beskriver Mikael Ewing, chef Strategisk Analys.
Vem är du?
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i dessa rekryteringar. För att trivas och komma till din rätt i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och en god analytisk förmåga då rollen innefattar mycket siffror, modeller och analyser. Rollen innefattar mycket problemlösning och du behöver därför ha ett kreativt tillvägagångssätt och tycka det är roligt att tänka om och tänka nytt. Du är en resultatinriktad person som är van att ta egna initiativ och självständigt driva projekt i varierande storlek och komplexitet.
Till rollen som Strategianalytiker söker vi dig som:
• Är ekonom, ingenjör eller liknande med en universitetsutbildning som grund.
• Har några års erfarenhet av analytiskt arbete, kanske inom finans, strategikonsultering eller liknande.
• Har mycket goda kunskaper i Excel och i PowerPoint, då mycket arbete sker i dessa program
• Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i Power BI eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med R eller Python eller motsvarande.
Teamets ansvarsområden växer varför vi gör två rekryteringar parallellt. Vi ser framför oss att de två tjänsterna har samma profil i linje med ovan kriterier, men att en dessutom har ett tydligare ansvar för frågor kopplade till Ellevios reglerade verksamhet. Till denna roll söker vi dig som har kommit i kontakt med elnätsreglering eller liknande frågeställningar tidigare, vilket gör att du snabbt kan agera självständigt, leda andra och driva frågor inom detta område. För oss är det viktigt att din erfarenhet av reglerad verksamhet är starkt kopplad till analys, beräkningar/modellering och ett affärsmässigt driv.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-sjätte året i rad!
Ta reda på mer!
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 26/1.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mikael Ewing på mikael.ewing@ellevio.se
eller på tel. 0705 09 16 09. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Ellevios rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
Tester och case ingår i rekryteringsprocessen. Vi använder oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett problemlösningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag då vi hanterar alla rekryteringar internt.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning.
Den aktuella tjänsten kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och då genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9668552