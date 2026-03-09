Strateg till Ekonomiservice
2026-03-09
Vill du vara med och långsiktigt utveckla Ekonomiservice med fokus på samhällsnytta? Hos oss får du en strategisk roll där du bidrar till effektiva arbetssätt, hög kvalitet och kostnadseffektivitet - så att verksamheten på bästa sätt stödjer vården och Västra Götalandsregionens övergripande mål.
Arbetsbeskrivning
Som strateg på Ekonomiservice får du en central roll i utvecklingen av regionens arbete med sjukresor ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. Du samarbetar med både interna och externa aktörer och bidrar till effektiva, kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva lösningar som stödjer Västra Götalandsregionens övergripande mål.
I rollen bidrar du till samsyn mellan olika aktörer och är föredragande i politiska ärenden samt i styrelse- och beslutsprocesser. Du faciliterar dialog, samverkan och gemensam utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
samordna och utveckla styrning, uppföljning, analys och avtalshantering kopplat till sjukresor
bidra i utvecklingsarbete kring organisering och processer
kvalitetssäkra avtal och samverkansformer med Västtrafik
ta fram beslutsunderlag, delta i budgetarbete och genomföra ekonomiska analyser
hålla ihop strategiska frågor och bidrar till en enhetlig och regiongemensam utveckling.
Uppdraget är initialt inriktat mot sjukresor men kan på sikt breddas till ett mer övergripande strategiskt ansvar inom Ekonomiservice.
Tjänsten är placerad i regionens administrativa lokaler i Mariestad. Resor förekommer i tjänsten och när det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafiken.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
Relevant högskoleutbildning för uppdraget, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
förmåga att analysera, strukturera och bidra i processer där flera aktörer och intressen samverkar
god förmåga att bygga och vidmakthålla professionella samarbeten samt skapa samsyn mellan olika parter
stark kommunikativ förmåga, med vana att anpassa budskap och underlag efter målgrupp och sammanhang
förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och fatta beslut inom givna ramar och mandat.
Har du erfarenhet av arbete med avtal och avtalsuppföljning, styrning eller arbete i offentlig/politiskt styrd organisation är detta meriterande. Det är även meriterande med vana av utredningsarbete och framtagande av beslutsunderlag, god förståelse för ekonomiprocesser samt erfarenhet av att arbeta övergripande med strategiska frågor.
Rekryteringsprocessen
I denna process efterfrågar vi inget personligt brev. Istället kommer du att få besvara ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Intervjuer är planerade till 13/4, så gör gärna en markering i din kalender redan nu.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Helena Bergqvist Carlsson. För frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Lina Persson.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
