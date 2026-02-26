Strateg med Funktionsansvar Välfärdsbrottslighet
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-26
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Nu söker vi en strateg med funktionsansvar för området välfärdsbrottslighet och oegentligheter. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare.
Ditt uppdrag
Som strateg med funktionsansvar inom välfärdsbrott får du en central roll i att utveckla, samordna och driva Västra Götalandsregionens arbete mot oegentligheter, fusk och andra former av välfärdsbrott. Du ansvarar för att proaktivt leda det regionala arbetet inom området och säkerställa att organisationen har effektiva och rättssäkra arbetssätt för att förebygga, identifiera och hantera välfärdsbrott.
I ditt uppdrag ingår att utveckla och förvalta regional styrning, riktlinjer och arbetssätt, samt att stötta verksamheterna i implementering och praktisk tillämpning. Du arbetar strategiskt med analys, omvärldsbevakning och framtagande av regional styrning och beslutsunderlag -Du ansvarar för en samlad regional överblick och rapportering till chefer och ansvariga politiska instanser. Du kommer samordna arbetet i ett regionalt team inom området.
Du samverkar nära både interna och externa aktörer, såsom stöd- och expertfunktioner, myndigheter och andra regioner, för att stärka VGR:s förmåga att skydda välfärdssystemet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en roll med stor samhällsnytta och ett tydligt mandat att bidra till en mer trygg, transparent och rättssäker välfärd. Du blir en del av en engagerad och kompetent arbetsgemenskap på Koncernkontoret, där vi värdesätter kunskapsutbyte, samarbete och utveckling.
Vi erbjuder dig ett varierat och meningsfullt uppdrag där du kombinerar strategiskt arbete med operativt utvecklingsarbete. Du får arbeta i en organisation där dina insikter och analyser gör konkret skillnad i både styrning och verksamhetsutveckling. Rollen ger också möjlighet att bygga breda kontaktytor, både internt och externt, och att påverka hur VGR långsiktigt arbetar med att förebygga och motverka välfärdsbrott.
Du erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling, nätverkande och fördjupning inom området - samtidigt som du arbetar i en organisation som värnar om balans mellan arbete och privatliv.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Flerårig erfarenhet av att arbeta med frågor om välfärdsbrott, oegentligheter, fusk eller närliggande områden, exempelvis som jurist eller ekonom, eller inom revision, intern styrning och kontroll eller utredning.
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom en organisation.
Mycket god analytisk förmåga, med förmåga att omsätta komplexa regelverk och riskbilder till tydliga strukturer, styrdokument och praktiskt användbara arbetssätt.
Strategisk förmåga, samtidigt som du trivs med att själv producera underlag, processer, riktlinjer och metodstöd.
God samarbets- och kommunikationsförmåga, med trygghet i att utbilda, vägleda och skapa engagemang i organisationen.
Stark integritet och gott omdöme, särskilt i frågor som rör rättssäkerhet, riskhantering och myndighetsutövning.
Erfarenhet av att arbeta i en större organisation eller offentlig verksamhet är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
