Strateg för tvärsektoriell samverkan
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Sektionen Kulturutveckling
Rollen som Strateg för tvärsektoriell samverkan
Som strateg för tvärsektoriell samverkan ansvarar du för att initiera, leda och utveckla långsiktig och strukturerad samverkan mellan kulturområdet och andra verksamhetsområden inom Region Jönköpings län samt med externa aktörer. I rollen ingår att driva och utveckla samverkan där kultur möter andra samhällsområden. Du arbetar strategiskt och relationsskapande för att stärka kulturens roll i regional utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Utveckla tvärsektoriell samverkan mellan kulturområdet och exempelvis folkhälsa, funktionsrätt, gestaltad livsmiljö, näringsliv, utbildning och kompetensförsörjning, besöksnäring, digitalisering och kollektivtrafik.
• Stärka samarbetet mellan Region Jönköpings län och civilsamhället genom dialog, samråd och gemensamma utvecklingsinsatser, med särskilt fokus på det fria kulturlivet.
• Bidra till utvecklingen av kulturella och kreativa branscher (KKB) genom att skapa samverkan mellan kulturpolitik och näringspolitik.
• Främja kulturbaserade insatser som bidrar till folkhälsa, social hållbarhet och ett inkluderande samhälle.
• Medverka i strategiska processer för regional utveckling och säkerställa att kulturens perspektiv och bidrag integreras på ett tydligt sätt.
Din blivande arbetsplats
Du är en del av avdelningen Regional utveckling där vi samordnar och leder arbetet med den regionala utvecklingen på både statligt och regionalt uppdrag. Hos oss arbetar strateger, projektledare, koordinatorer, handläggare och chefer inom bland annat hållbarhet, infrastruktur, näringsliv, kompetensförsörjning, besöksnäring, kultur, landsbygdsutveckling och digitalisering. Vi jobbar tillsammans med många aktörer i Jönköpings län för att nå målet att bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Genom att stärka samverkan mellan kulturområdet, andra samhällssektorer och civilsamhället skapar vi bättre förutsättningar för ett inkluderande och levande kulturliv i hela länet.
Tjänsten är placerad i sektionen Kulturutveckling och din närmsta chef kommer vara kulturutvecklingschefen. Sektionen innehåller verksamheter så som hemslöjd, biblioteksutveckling, bild och form gestaltning, samt främjande verksamhet inom konstområdena dans, film, litteratur, barn och unga, bild och form, samtida cirkus, musik och teater. Sektionen har ett särskilt uppdrag att arbeta med yttrandefrihetsfrågorna, vilket bland annat sker genom vårt fristadsarbete. Utifrån den regionala kulturplanen ska sektionen Kulturutveckling bidra till att stärka och utveckla konstens och kulturens förutsättningar i Jönköpings län.
Din profil
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, exempelvis inom kultur, samhällsutveckling, regional utveckling eller motsvarande. Du har erfarenhet av strategiskt arbete och av att samverka över organisations- och sektorsgränser, samt vana vid att arbeta tillsammans med civilsamhället och med kulturella och kreativa branscher. Du har också erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete och en god förståelse för kulturens betydelse i samhällsutvecklingen. Vidare har du kunskap om offentliga styr- och beslutsprocesser och en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Som person är du initiativtagande och tar gärna ansvar för att starta, driva och slutföra aktiviteter med fokus på resultat. Du är självgående och strukturerar själv ditt arbete genom att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt samt hålla uppsatta tidsramar. Du har ett strategiskt förhållningssätt, med förmåga att se frågor ur ett brett och långsiktigt perspektiv och att anpassa dina insatser utifrån detta. Du är även relationsskapande och trivs i sociala och yrkesmässiga sammanhang där du aktivt bygger, utvecklar och underhåller goda samarbeten och nätverk.
Vårt erbjudande till dig
Region Jönköpings län erbjuder en strategiskt viktig tjänst med möjlighet att bidra till regional samhällsutveckling genom kultur. Hos oss får du arbeta i en organisation med samhällsansvar, engagerade kollegor och goda möjligheter till professionell utveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson epost: magnus.jonsson@rjl.se
.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 22 februari. Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 22 februari. Välkommen med din ansökan!
