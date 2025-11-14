Stormarknadschef Stora Coop Storheden
Coop Norrbotten Ekonomisk Fören / Chefsjobb / Luleå
2025-11-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Norrbotten Ekonomisk Fören i Luleå
Vi söker nu en ledare som tillsammans med sin ledningsgrupp och personal kan ta Luleås flaggskepp Stora Coop Storheden till nya höjder genom försäljning, resultat och kundupplevelser!
Coop Norrbotten fortsätter satsa stort i Luleå och investerar för att skapa Luleås främsta handelsdestination. På Stora Coop Storheden driver vi, utöver dagligvaruhandel, bageri samt restaurang. Dessutom erbjuder vi onlinehandel för Luleå med grannkommuner, vilket gör Stora Coop Storheden till den största online-enheten inom dagligvaruhandeln i Norrbotten.
Led flaggskeppet på Storheden - forma framtidens matdestination
Butiken utvecklas ständigt. Vi ser fram emot en satsning på butiksproducerade artiklar och ökad produktion mot våra enheter i Norrbotten. Ett ytterligare mål är att utveckla restaurangen till nästa nivå, allt för att skapa en butik som ska vara det självklara valet för Luleåbor.
Butiken har ett fantastiskt läge och fina förutsättningar för att bli Luleås bästa och mest omtyckta matvarubutik. Som stormarknadschef är du tillsammans med din personal med och skapar ett attraktivt Luleå och sätter Storheden på kartan som matdestination.
Rollen som stormarknadschef
Som stormarknadschef är du den naturliga ledaren som visar vägen framåt och coachar ditt team med avdelningschefer. Du kommer bland annat att arbeta med kundnöjdhet, försäljning, drift, resultat, personal och förändringsarbete i butiken.
Kundservice och försäljning är navet i vår verksamhet. Stormarknadschefen är en nyckelperson i detta arbete med ansvar för budget, affärsplan samt försäljningsaktiviteter. Du är också en kulturbärare, och med det menar vi att du arbetar inte bara för Coop, du arbetar för hela Norrbotten där våra butiker bidrar till att mindre orter försätter leva. Vi har blivit utsedda till Sveriges mest hållbara företag 2021 och är väldigt stolta över vårt hållbarhetsarbete. En del av detta arbete är att ge tillbaka till vårt samhälle och bygd, skapa arbetstillfällen och minska miljöbelastningen av transporter.
På Coop strävar vi ständigt efter att bli bättre. Detta gäller hela vår verksamhet inklusive butikernas lönsamhet och resultat. Du som kliver in i rollen som Stormarknadschef har stor möjlighet att driva förbättringsarbete tillsammans med ditt team och du har det övergripande ansvaret för att utveckla din butik mot ett bra resultat.
Du är ytterst ansvarig för butiken och har fem avdelningschefer som direktrapporterande. Du ansvarar för medarbetarsamtal, försäljning, onboarding, kompetensutveckling, processefterlevnad samt att Coops hållbarhetspolicy följs.
Är du den ledare som vår stormarknad behöver?
Vi söker en kandidat med erfarenhet av detaljhandeln & tidigare personalansvar där du varit ledare för andra ledare med goda resultat. Som grund har du en gymnasieutbildning eller en meriterande eftergymnasial utbildning. Har du erfarenhet av förbättringsarbete är även det meriterande.
Vi tror att du:
- Har bred erfarenhet av detaljhandeln
- Tidigare har arbetat i ledningsgrupp, gärna med personalansvar för andra chefer
- Trivs i ett högt tempo, är prestigelös och får energi av att förenkla och förbättra.
- Kan leda genom chefer i en färskvaruintensiv miljö och gillar att jobba nära golvet.
- Använder data/nyckeltal smart - men vet att kulturen och kundmötet avgör
Känner du lite extra för försäljning och älskar att se dina medarbetare utvecklas? Då kan den här rollen vara något för dig. Du får gärna vara en kreativ person som tänker lite annorlunda, vågar prova nya lösningar samt har lätt att få med sig andra mot samma mål.
På Coop värdesätter vi de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte med din ansökan. Sista ansökningsdatum är 2025-12-07Anställningen är tillsvidare på heltid. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 43 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se. Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 4 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter. Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett heltidsjobb.
, https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Norrbotten/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9605795