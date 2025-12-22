Stödpedagog till Yrvädersgatan 14
Norrköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Norrköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får stötta, inspirera och göra skillnad varje dag? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Yrvädersgatan 14 är en gruppbostäd belägen i natursköna Lindö. Boendet vänder sig till brukare med autism och andra funktionsnedsättningar. Hos oss står individen alltid i centrum.
Vi arbetar brukarorienterat och formar vårt stöd utifrån varje persons unika behov. Hos oss möts du av en trygg arbetsplats där många medarbetare har valt att stanna länge.
Nu när några av våra medarbetare har tagit fortsatta steg i sina karriärer och bytt geografiskt läge, öppnas möjligheten för dig att kliva in i en etablerad och fungerande verksamhet.
Som stödpedagog får du arbeta nära både kollegor och brukare i en miljö där engagemang, kvalitet och utveckling står i centrum. Du får möjlighet att ta ansvar och utvecklas både som medarbetare och som människa.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål, där alla medarbetares kunskap, kompetens och delaktighet är avgörande för verksamhetens kvalitet. Vi arbetar för att skapa en meningsfull och trygg vardag utifrån ett 24-timmars perspektiv.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som stödpedagog hos oss har du en central roll i att utveckla både verksamheten och kollegorna.
I det dagliga arbetet är du närvarande hos brukarna och arbetar tillsammans med stödassistenter och vårdare för att ge ett individuellt anpassat stöd utifrån genomförandeplanerna.
Du motiverar och stöttar brukarna samt skapar goda förutsättningar för delaktighet och självständighet. I uppdraget ingår även serviceinsatser såsom personlig omvårdnad och stöd i fritidsaktiviteter.
Rollen omfattar också ansvar för att utveckla, implementera och följa upp arbetsmetoder och rutiner. Du bidrar till teamets kompetensutveckling genom handledning och samverkar med anhöriga, gode män och myndigheter för att skapa en helhetsbild och ett sammanhållet stöd.
Hos oss har du möjlighet att ta ansvar, påverka och utvecklas, både i din yrkesroll och som människa. Vi tror på delaktighet och på att allas kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska nå våra mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som stödpedagog, arbetsterapeut, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren ser som relevant för tjänsten.
Du har erfarenhet av arbete som stödpedagog och av omvårdnad då det förekommer tungt omvårdnadsarbete på enheten.
Du har kunskap om lågaffektivt bemötande och gärna kunskap om bildstöd samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Därigenom kan du skapa goda förutsättningar för våra brukare att uttrycka sina behov och bli förstådda.
Som person är du trygg och ödmjuk. Du har lätt för att skapa relationer och samarbeta med andra.
Du har en god förmåga att anpassa din kommunikation efter den person du möter.
Du är skicklig på att genomföra förändringar och utvecklingsarbeten.
Du är inkluderade och coachade i ditt sätt att arbeta och du bidrar till ett klimat där man lyfter varandra och delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Du kan organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt har du lätt för att anpassa dig till de förändringar som kan ske under dagen.
För denna tjänst ser vi att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 6 januari
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta enhetschef Carin Olofsson, carin.olofsson@norrkoping.se
, 011-151478 och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsspecialist Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9659687